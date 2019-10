Sinds de start van het Turkse offensief in Syrië zijn zeker 479 personen om het leven gekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten donderdag. Onder de slachtoffers zijn tientallen burgers.

De inval is vooral dodelijk geweest voor de door Koerdische YPG geleide coalitie Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Volgens het in Engeland gevestigde Observatorium zijn 224 SDF-strijders omgekomen.

Het aantal doden onder door Turkije gesteunde rebellen ligt op 184. Als gevolg van de zware gevechten in het noordoosten van Syrië zijn 72 burgers om het leven gekomen. Vanwege het geweld zijn zo'n 200.000 inwoners van de regio op de vlucht geslagen.

Om meer doden te voorkomen, hebben Koerdische strijders zondag afspraken gemaakt de Syrische president Bashar Al Assad. Zijn leger is sinds maandag in het noordoosten van Syrië, een gebied dat tijdenlang in handen was van de SDF, om hulp te bieden tegen het offensief van Turkije.

Russische, Syrische en Turkse troepen proberen de gebieden in te nemen die door de Amerikanen zijn verlaten. Het Turkse offensief begon kort nadat de Amerikaanse president Donald Trump besloot het leger uit het noordoosten van Syrië te halen. Trumps buitenlandminister Mike Pompeo benadrukte kort daarop dat de Verenigde Staten geen groen licht had gegeven voor de inval.

Amerikanen in Ankara voor overleg met Erdogan

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en Pompeo hebben donderdag in Ankara met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gesproken. Het tweetal heeft bij Erdogan aangedrongen de actie te stoppen, maar volgens Turkse autoriteiten was deze poging tevergeefs.

Eerder op de dag zeiden Turkse bronnen uit de staf van de president tegen BBC News dat Erdogan een brief van Trump in de vuilnisbak had gegooid. In de op 9 oktober verzonden brief schreef Trump onder meer dat ze "een goede deal" moesten sluiten. Ook dreigde hij de economie van Turkije te slopen. Hij eindigde de brief met de woorden: "Wees geen dwaas."

De brief van Trump aan Erdogan. (Foto: Reuters)