De Catalaanse politie heeft 97 personen opgepakt sinds de onrust die maandag in de Spaanse regio is ontstaan. Die dag kregen negen lokale politici negen tot dertien jaar cel vanwege hun rol bij het tot onrechtmatig bestempelde onafhankelijkheidsreferendum in 2017.

Madrid en de Catalaanse politie blijven samenwerken zolang het nodig is, benadrukt binnenlandminister Fernando Grande-Marlaska donderdag. De personen die opgepakt zijn, zullen volgens hem niet ongestraft blijven.

Grande-Marlaska vindt dat de regionale leider van de autonome regio het geweld tijdens de protesten duidelijk moeten veroordelen. De acties, die sinds maandag worden gehouden, zijn meermaals uit de hand gelopen. Zo staken betogers woensdag in Barcelona auto's in de brand en gooiden ze met molotovcocktails.

Om de veiligheid van het gebied in het noordoosten van Spanje te waarborgen, zal de regering alle benodigde maatregelen nemen, aldus Grande-Marlaska. Eerder maakte de minister bekend dat de centrale regering agenten naar Catalonië gaat sturen.

Spanje wil toenmalig premier voor de rechter

Toenmalig premier Carles Puigdemont van Catalonië vluchtte kort na het referendum het land uit. Hij woont sindsdien in Brussel. Dat negen van zijn collega's schuldig zijn bevonden aan opruiing, ziet hij als een "gruweldaad".

Kort na de veroordelingen kondigde het Spaanse hooggerechtshof aan een Europees arrestatiebevel voor Puigdemont uit te vaardigen. Volgens een woordvoerder van de openbaar aanklager in Brussel heeft Spanje woensdag een arrestatiebevel voor de politicus ontvangen.

Maar het arrestatiebevel voldoet niet aan de eisen. Volgens de Belgische wet moet een dergelijk verzoek in een van de nationale talen of in het Engels zijn geschreven. De aanklager verwacht de nieuwe versie in de loop van volgende week.

Bij het omstreden referendum in 2017 kwamen ruim 2,3 miljoen Catalanen opdagen, een opkomst van 42 procent van de stemgerechtigden. Ruim 90 procent stemde vóór onafhankelijkheid. Als gevolg daarvan besloot Madrid het regionale bestuur tijdelijk over te nemen.

Het illegale referendum vond plaats toen Carles Puigdemont premier van Catalonië was. (Foto: Reuters)