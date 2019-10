Een 93-jarige man die bewaker was in concentratiekamp Stutthof in Polen komt donderdag voor de rechtbank in Hamburg. Hem wordt verweten medeplichtig te zijn aan de moord op 5.230 mensen.

Bruno D. was zeventien jaar toen hij in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van de bewaking op de wachttorens van het Poolse concentratiekamp, vlak bij het huidige Danzig. Omdat D. toen minderjarig was, zal hij dan ook worden beoordeeld volgens het jeugdstrafrecht.

De aanklagers voeren aan dat bewakers medeverantwoordelijk zijn voor de gruweldaden in het kamp omdat zij ontsnapte gevangenen neerschoten.

Naar verwachting zullen nakomelingen van de overlevenden aanwezig zijn in de rechtbank.

Volgens de Duitse omroep NDR zijn onderzoekers op het spoor van D. gekomen nadat in de archieven van het Stutthof-museum bewijs werd gevonden dat de man in augustus 1944 SS-kleding kreeg. De handtekening op dit document bracht ze op het spoor van de man die al tientallen jaren in Hamburg woont.

Sinds veroordeling Demjanjuk ook bewakers veroordeeld

Sinds de veroordeling van John Demjanjuk in 2011 worden ook kampbewakers veroordeeld die niet persoonlijk bij de moorden betrokken waren. De voormalige bewaker Demjanjuk werd medeschuldig bevonden van de dood van 28.000 mensen in vernietigingskamp Sobibór.

Concentratiekamp Stutthof heeft zes jaar bestaan. Tienduizenden mensen, voornamelijk Joden, hebben hun einde gevonden in gaskamers, maar ook door verhongering, uitputting en ziekte. Stutthof is in 1945 een van de laatste concentratiekampen die is bevrijd.

Dit proces zal een van de laatste zijn tegen nog levende oorlogsmisdadigers. Er zijn nog 27 voorbereidende onderzoeken bezig tegen inmiddels hoogbejaarde verdachten.