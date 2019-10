De NunaX-zonneauto, gebouwd door het Vattenfall Solar Team van de TU Delft, is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) volledig uitgebrand tijdens de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. De coureur kon het voertuig op tijd verlaten.

De auto vloog in brand op de vijfde en laatste dag van de Challenge. Vattenfall Solar Team stond bovenaan in het klassement en moest nog 300 kilometer afleggen om kampioen te worden.

Hoe de auto vlam kon vatten, is nog onbekend. Dit gaan de studenten in de komende dagen uitzoeken.

TU Delft is het tweede Nederlandse studententeam dat uitviel. Woensdag, op de vierde dag, viel de door studenten van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion gemaakte Red E-auto uit.

Red E viel uit doordat plotselinge harde wind de auto van de weg blies. De zonneauto belandde in de berm en raakte dusdanig beschadigd dat het voertuig niet meer terug de weg op kon. De coureur raakte niet gewond, maar moest wel voor controle naar het ziekenhuis.