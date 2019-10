De Catalaanse premier Quim Torra heeft donderdag het geweld bij de aanhoudende protesten in de Noord-Spaanse provincie veroordeeld. Sinds maandag is het rumoerig in Catalonië, nadat negen Catalaanse politici werden veroordeeld tot celstraffen tot dertien jaar vanwege hun rol bij het onrechtmatig bestempelde onafhankelijkheidsreferendum in 2017.

Torra zegt het aanhoudende geweld af te keuren en meent dat dergelijke incidenten niet moeten kunnen gebeuren in het land. "Dit moet nu stoppen", zei hij in een persconferentie.

Eerder noemde hij de opgelegde celstraffen "Onacceptabel" en verdedigde de protesten. De premier liep woensdag zelf mee met een protestmars, die hij als voorbeeld gebruikte voor een "correcte manier van protesteren".

Direct na de uitspraak van het hof op maandag gingen duizenden Catalanen de straat op en bezetten ze belangrijke straten in de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Ook blokkeerden betogers toegangswegen naar het vliegveld van de stad en probeerden ze het vliegveld binnen te dringen.

Sindsdien hebben verschillende gewelddadige botsingen plaatsgevonden tussen betogers en politie. De demonstraties intensiveerden op woensdag en regionale politie zegt bekogeld te zijn met benzinebommen. Ook staken demonstranten auto's in brand.

Politici vervolgd voor opruiing, rebellie en misbruik van overheidsgeld

De negen politici werden veroordeeld voor opruiing rond het illegale referendum in 2017. Het Spaanse constitutioneel hof gaf geen goedkeuring voor de stemming, omdat afscheidingspogingen in het land wettelijk verboden zijn.

Ruim 2,3 miljoen Catalanen kwamen naar de stembus, wat 42 procent van de stemgerechtigden is. Ruim 90 procent stemde vóór een onafhankelijk Catalonië.

Uiteindelijk nam de Spaanse regering tijdelijk het bestuur in Catalonië over. De toenmalig Catalaanse premier Carles Puigdemont ontvluchtte het land en bevindt zich momenteel in Brussel. Hij noemt de veroordelingen van maandag een "gruweldaad". Kort na de uitspraak vaardigde het Spaanse hooggerechtshof ook een internationaal aanhoudingsbevel uit tegen Puigdemont.

De Spaanse premier Pedro Sánchez vraagt van de Catalanen "respect voor de uitspraak" en is van mening dat een "nieuw tijdperk" van start kan gaan, waarin banden hersteld kunnen worden.