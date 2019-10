Syrische strijdkrachten en hun Russische bondgenoten zouden de door Koerdische groeperingen gecontroleerde grensstad Kobani zijn binnengetrokken, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten woensdag. Turkije zegt deze stad te willen omsingelen.

De intocht in de strategische grensstad volgt op een deal die werd gesloten tussen de Koerdische SDF en het Syrische regime van president Bashar Al Assad.

Het akkoord houdt in dat Al Assad de grenzen van Noordoost-Syrië zal verdedigen tegen de inval van buurland Turkije, die sinds vorige week aan de gang is. Rusland zou borg staan voor het akkoord, stelt een SDF-woordvoerder.

Turkse troepen en gelieerde Syrische milities trekken ook richting Kobani. Hier werden de Koerden tussen 2014 en 2015 ruim zes maanden lang omsingeld door terreurgroep Islamitische Staat (IS). Honderden inwoners kwamen om.

Turkije wil Kobani omsingelen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat Turkije, zoals beloofd aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump, de stad niet zal aanvallen.

"Trump zei over Kobani: 'Val hier niet aan.' Wij reageerden dat we op het moment alleen nog bezig zijn de stad te omsingelen", zei Erdogan dinsdag tegen verslaggevers. De Turkse president zegt zijn plan door te zetten om een 'veilige zone' te creëren langs de grens van Turkije zonder Koerdische strijdkrachten, die hij in hun geheel als onderdeel ziet van de PKK. De Koerdische afscheidingsbeweging voert al bijna 35 jaar een gewapende strijd tegen de Turkse staat.

Russische, Syrische en Turkse troepen maken ondertussen haast om zo snel mogelijk de gebieden in te nemen die door de Amerikanen zijn verlaten. Door Turkije gesteunde Syrische milities zouden zich al bij Raqqa verzameld hebben; de voormalige hoofdstad van IS die nu in handen is van Koerdische strijdkrachten.

Trump: 'PKK is erger dan IS'

Trump noemde woensdag de PKK "erger dan IS". Ook zei hij dat zijn verrassende besluit om vorige week Amerikaanse troepen uit het gebied terug te trekken tijdens een telefoongesprek met Erdogan "strategisch briljant" was. De Koerden zijn volgens hem nu "veel veiliger" en daarnaast ook "geen engelen". De inval van Turkije is volgens hem "niet ons probleem".

Trumps uitspraken weerspreken de officiële Amerikaanse verklaringen over de Turkse inval. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie omschrijven de inval als een ramp voor de regionale stabiliteit en de strijd tegen IS, schrijft The Guardian. Koerdische groeperingen in Noordoost-Syrië waren cruciale bondgenoten van de Verenigde Staten in de strijd tegen IS.

Vicepresident VS wil wapenstilstand

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vertrokken woensdag naar Turkije voor een noodoverleg met Erdogan, waar ze zullen aandringen op een onmiddellijk staakt-het-vuren en het starten van onderhandelingen tussen de strijdende partijen.

Erdogan zei in een reactie dat hij niet van plan is om deze Amerikaanse delegatie te ontmoeten en dat Turkije "nooit" een wapenstilstand zal afkondigen in Noordoost-Syrië.

Later deze maand reist Erdogan naar Rusland voor een gesprek over de situatie in Noordoost-Syrië met president Vladimir Poetin.