Het dodental als gevolg van de tyfoon Hagibis in Japan is woensdag gestegen naar 74. Meer dan 220 personen zjin gewond en twaalf mensen zijn nog vermist, meldt de lokale omroep NHK.

Afgelopen weekend raasde Hagibis over de Japanse archipel. In het oosten van het grootste eiland stroomden 52 rivieren over. Veel personen zijn verdronken als gevolg van deze overstromingen.

De meeste doden zijn gevallen in de prefectuur Fukushima, waar de dijken van de Abukuma-rivier doorbraken. Veel mensen werden meegesleurd door het water van Abukuma. Fukushima werd in 2011 getroffen door een ernstige kernramp als gevolg van een zeebeving.

Duizenden politiemensen, brandweerlieden en militairen zoeken naar overlevenden van het natuurgeweld, al bestaat de angst dat die kans kleiner wordt.

De komende week worden lage temperaturen verwacht, wat het nog lastiger maakt voor de vermisten om te overleven.

"De Japanse regering zal er alles aan blijven doen om de slachtoffers van deze ramp zo snel mogelijk hun normale leven terug te geven", sprak de Japanse premier Shinzo Abe dinsdag in een toespraak.