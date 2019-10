De Amerikaanse president Donald Trump heeft de ouders ontvangen van de Britse tiener die in augustus in Engeland werd doodgereden door een Amerikaanse diplomatenvrouw. Dat meldt BBC.

Op 27 augustus dit jaar werd de negentienjarige Harry Dunn in de regio Northamptonshire aangereden door de 42-jarige diplomatenvrouw Anne Sacoolas. Dunn overleed korte tijd later.

Sacoolas zei direct na het incident tegen de politie dat ze aangeslagen was en volledig wilde meewerken aan het onderzoek. Ze zei geen plannen te hebben het land te verlaten, maar reisde enige tijd later toch terug naar de Verenigde Staten.

De ouders van Dunn kwamen zondag aan in New York. De ouders wilden dat Sacoolas terug zou komen naar het Verenigd Koninkrijk, maar Trump stemde hier niet mee in. Sacoolas was aanwezig in het Witte Huis, maar de nabestaanden wilden haar niet spreken.

Vrouw is niet diplomatiek onschendbaar

De nabestaanden van Dunn kregen enkele dagen kregen zaterdag een brief van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab, waarin stond dat zowel de Britse als de Amerikaanse overheid vinden dat de vrouw geen diplomatieke onschendbaarheid krijgt.

Het Verenigd Koninkrijk wilde dat deze onschendbaarheid verworpen zou worden zodat de vrouw eerlijk berecht kon worden. De VS stemde in, omdat Sacoolas terug naar haar thuisland was gegaan.

De familie van Dunn zei in een reactie te hopen dat de vrouw alsnog vrijwillig terugkomt en dat haar beslissing om naar de VS te reizen simpelweg het gevolg was van slecht advies van Amerikaanse autoriteiten.