De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo reizen woensdag af naar Turkije. Daar zullen ze bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aandringen op een onmiddellijk staakt-het-vuren in Syrië en een akkoord tussen de in het gebied strijdende partijen.

De situatie in Noordoost-Syrië is in rap tempo geëscaleerd sinds Turkse strijdkrachten het gebied vorige week woensdag binnenvielen.

Het Witte Huis stelt in een verklaring dat Pence het voornemen van de Amerikaanse president Donald Trump om "straffende economische sancties tegen Turkije door te voeren, tot een akkoord is bereikt" zal benadrukken.

Erdogan zegt dat hij zich geen zorgen maakt om Amerikaanse sancties. Volgens Turkse media heeft Erdogan tegen Trump gezegd dat het land nooit een wapenstilstand zal afkondigen in Noordoost-Syrië. "Turkije zal nooit onderhandelingen aangaan met een terroristische organisatie", voegde Erdogan hier later aan toe, doelend op de Koerdische groeperingen die het gebied voor een deel in handen hebben.

Gebied werd gecontroleerd door Koerden

Turkije viel Noordoost-Syrië binnen nadat Trump had beloofd de Amerikaanse troepen in het gebied terug te trekken in een telefoongesprek met Erdogan.

De regio werd tot voor kort helemaal gecontroleerd door Koerdische groeperingen, die meevochten met de Amerikanen tegen de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Erdogan ziet de Koerdische groeperingen als een veiligheidsrisico voor Turkije: een deel van hen is gelieerd aan de Koerdische afscheidingsbeweging PKK.