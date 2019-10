Duizenden demonstranten zijn dinsdagavond voor de tweede dag op rij de straat op gegaan in Barcelona. Op verschillende plekken vonden gewelddadige botsingen tussen de betogers en de politie plaats. In Spanje heerst grote onrust nadat maandag negen Catalaanse politici veroordeeld zijn tot meerjarige celstraffen.

De Catalaanse separatistische leiders werden door het Spaanse hooggerechtshof veroordeeld tot celstraffen van tussen de negen en dertien jaar voor hun rol bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Ook vaardigde het hof een arrestatiebevel uit voor de gevluchte Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont. Hij leeft momenteel in vrijwillige ballingschap in Brussel.

Catalaanse leiders hebben zich voorgenomen druk te blijven uitoefenen voor een nieuw referendum. Zij stellen dat de celstraffen de roep om onafhankelijkheid alleen maar zullen versterken. Demonstranten riepen tijdens de protesten onder meer "vrijheid voor de politieke gevangenen".

Betogers gooiden met blikken en fakkels naar de politie, die reageerde door wapenstokken te gebruiken. Ook probeerden demonstranten barrières om te trappen die rondom het hoofdkwartier van de Spaanse overheid in Barcelona opgesteld stonden. Eerder op de dag blokkeerden demonstranten snelwegen en een treinstation. Deze blokkades werden door de politie gebroken.

Ruim 150 vluchten geschrapt

Betogers reageerden maandag op de uitspraak van het hooggerechtshof door massaal de straat op te gaan. In Barcelona bezetten ze luchthaven El Prat en blokkeerden ze verschillende wegen en belangrijke straten in en rondom de miljoenenstad. Gewelddadige botsingen met de politie volgden.

Vanwege de bezetting van El Prat werden 110 vluchten geschrapt. Nog eens 45 vluchten werden dinsdag geschrapt vanwege de nasleep van de protesten.

Catalaanse leider verdedigt protesten

De Catalaanse politicus Oriol Junqueras heeft een celstraf van dertien jaar ontvangen en stelt dat de veroordelingen de verhoudingen tussen de regio en Spanje alleen nog maar verder op scherp zullen zetten.

De leider van de regionale overheid in Catalonië, Quim Torra, heeft de celstraffen onacceptabel genoemd en verdedigt de protesten: "We zijn een nieuwe fase ingegaan waarin we het initiatief nemen en de focus zullen leggen op het implementeren van het recht op zelfbeschikking."