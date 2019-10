De regering van Rusland heeft dinsdag gezegd dat ze "niet zal toestaan" dat Turkse en Syrische strijdkrachten met elkaar in gevecht raken.

"Dat zou simpelweg onacceptabel zijn", zei de Russische speciale gezant voor Syrië, Alexander Lavrentyev, tijdens een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. "En daarom zullen we het natuurlijk niet toestaan."

Het risico op botsingen tussen de twee landen is toegenomen sinds de Koerden in Noordoost-Syrië de regering van de Syrische president Bashar Al Assad om hulp vroegen na de Turkse inval in het gebied.

Lavrentyev omschreef de Turkse inval in Syrië, die vorige week begon, ook als "onacceptabel". Die inval vond plaats nadat de VS zijn militairen uit het gebied terugtrok. Turkije wil een 'veilige zone' in het grensgebied creëren om terrorisme te bestrijden, de Koerden terug te dringen en Syrische vluchtelingen te repatriëren.

Koerden vroegen Syrië om hulp

De Syrian Democratic Forces (SDF), een coalitie van overwegend Koerdische milities, verzocht de regering-Al Assad om assistentie, in ruil voor controle over de plaatsen Manbij en Kobani. Het Syrische regeringsleger stoomde vervolgens op naar het noordoosten.

Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben de regeringstroepen een gebied van 1.000 vierkante kilometer rond Manbij veiliggesteld.

Russische militairen patrouilleren tussen Turkije en Syrië

Rusland is de belangrijkste bondgenoot van Al Assad, die het overwicht in de strijd tegen verschillende rebellengroepen alleen wist te bereiken dankzij de militaire steun van het Kremlin. Russische troepen zijn sinds 2015 in Syrië gelegerd.

Het Russische ministerie van Defensie heeft dinsdag laten weten dat Russische militairen patrouilles uitvoeren in het 'niemandsland' tussen de Turkse en Syrische troepen.

Artsen zonder Grenzen schort hulp op

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen meldt dat het de hulp in Noordoost-Syrië noodgedwongen opschort. De veiligheid van het personeel kan volgens de organisatie niet meer gewaarborgd worden. Internationale medewerkers worden geëvacueerd.

Eerder meldde de organisatie dat er een watertekort dreigt voor vluchtelingen in het gebied. Bijna 200.000 mensen in Noordoost-Syrië zijn op de vlucht geslagen, meldde de VN. Artsen zonder Grenzen zegt dat het blijft zoeken naar mogelijkheden om hulp te verlenen in het gebied. De organisatie maakt zich grote zorgen over de toegang tot zorg voor de lokale bewoners. Stichting Vluchteling zegt dat de opvangkampen in de regio overvol zitten.