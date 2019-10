De politie heeft in het noorden van Nigeria 67 geketende leerlingen bevrijd uit een islamitische heropvoedingsschool, is maandag bekendgemaakt. Zij zaten daar geketend en zouden gemarteld en verkracht zijn, melden ooggetuigen. Sommige leerlingen zouden gedood zijn.

De heropvoedingsschool waar de leerlingen zaterdag aangetroffen werden, bevindt zich in de Noord-Nigeriaanse staat Katsina. Honderden van hen zouden voor de bevrijding al ontsnapt zijn. Zij zijn vooralsnog spoorloos. De politie heeft een 78-jarige man aangehouden voor het besturen van een illegale heropvoedingsschool en detentiefaciliteit.

De politie meldt dat de leerlingen tussen de zeven en 40 jaar oud zijn en dat ze in "onmenselijke en mensonterende omstandigheden" gevangen zaten. Een van de bevrijde gevangenen zegt dat de leraren de leerlingen hebben gemarteld, verkracht en soms doodden.

Volgens buurtbewoner Lawai Musa stuurden families kinderen en mannen naar de school om ze op het rechte pad te helpen en te onderwijzen over het geloof. "Maar de manier waarop mensen behandeld werden, is on-islamitisch", zegt Musa.

Eerder 300 leerlingen bevrijd

Minder dan een maand geleden werden er ook al 300 leerlingen bevrijd uit een kostschool in Nigeria. Dat was in de naburige staat Kaduna. De leerlingen zouden daar gemarteld en seksueel misbruikt zijn.

In juni riep de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari op een einde te maken aan "ongewenste culturele praktijken die neerkomen op het mishandelen van kinderen".

De politie roept ouders op hun kinderen niet naar illegale rehabilitatiescholen te brengen.

President wil scholen verbieden

Ongeveer tien miljoen kinderen in Nigeria gaan volgens de lokale organisatie Muslim Rights Concern naar deze islamitische scholen, die in het land bekend staan als Almajiris. De scholen zijn bedoeld om mensen het islamitische geloof bij te brengen, maar zijn in sommige gevallen verworden tot een plek waar kinderen uitgebuit worden. Soms worden ze de straat op gestuurd om te bedelen.

Buhari zei de scholen na het Kaduna-incident te willen verbieden, maar niet onmiddelijk. De president heeft nog niet gereageerd op de laatste bevrijding van leerlingen.