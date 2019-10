De Catalaanse ex-vicepresident Oriol Junqueras heeft vanuit zijn cel laten weten dat hij en acht andere veroordeelde Catalaanse leiders naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen om hun jarenlange celstraffen aan te vechten. Ook noemt hij een nieuw onafhankelijkheidsreferendum "onvermijdbaar".

Negen Catalaanse politici en activisten werden maandag door het Spaanse hooggerechtshof veroordeeld tot celstraffen van acht tot dertien jaar, voor opruiing bij het onafhankelijkheidsreferendum in 2017 en het misbruik van overheidsgeld. De groep ontliep een zwaardere straf voor rebellie.

Junqueras laat aan persbureau Reuters weten geen spijt te hebben van zijn acties, zoals medeveroordeelden als Jordi Sánchez gisteren al lieten weten via Twitter. Volgens de ex-vicepresident maakt de tijd in de gevangenis de vraag naar onafhankelijkheid alleen maar sterker.

Amnesty: 'Eerst onderzoek, daarna mogelijk acties'

Amnesty International zei eind september in gesprek met NU.nl dat het geen flinke celstraffen verwachtte, omdat de vergrijpen daarvoor "te licht" zouden zijn. Zou dat wel gebeuren, dan was het alsnog niet zeker of de mensenrechtenorganisatie in actie zou komen.

Woordvoerder Paul Helsloot laat dinsdag weten dat de zaak momenteel onder de loep wordt genomen. "Daarna gaan we nadenken over eventuele acties."

Het Spaanse hof wil ook de gevluchte ex-premier Carles Puigdemont vervolgen. Hij leeft nog steeds in ballingschap in Brussel en kon daarom niet terecht staan. Een internationaal aanhoudingsbevel is uitgevaardigd.

Massaprotesten in Catalonië na uitspraak gerechtshof

Veel Catalanen ontstaken maandag in woede nadat de uitspraak van het hof bekend werd. In de regio werden enkele snelwegen geblokkeerd en in Barcelona waren veel belangrijke, drukke straten onbegaanbaar door massaprotesten.

Later op de dag raakten betogers en agenten slaags op het internationale vliegveld van de stad. De politie was voorafgaand aan de uitspraak op strategische punten ingezet om daar de rust te bewaken.

Toch werd de luchthaven tijdelijk op slot gegooid. Meer dan honderd vluchten werden geannuleerd. Tientallen agenten zouden lichtgewond zijn geraakt, het is niet duidelijk hoeveel arrestaties er zijn verricht en hoeveel betogers verwondingen hebben opgelopen.