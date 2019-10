In de Mexicaanse gemeente Aguililla zijn maandag dertien agenten doodgeschoten tijdens een door een drugskartel opgezette hinderlaag. Meerdere agenten zijn gewond geraakt in de chaos, zo schetst de openbaar aanklager van de staat Michoacán.

Volgens de openbaar aanklager werden de agenten opgewacht door zeker dertig gewapende mannen van het Jalisco-drugskartel.

De agenten waren volgens persbureau AP onderweg om een woning in El Aguaje te doorzoeken, de woonplaats van de vermoedelijke leider van het kartel.

Ze hadden al een slecht gevoel over de situatie, aldus AP, en daarom waren in totaal 42 agenten verdeeld over vijf voertuigen. De agenten waren echter niet opgewassen tegen de gepantserde voertuigen van het kartel en tegen hun wapens, te weten scherpschutters- en aanvalsgeweren.

Ook werden sommige voertuigen in brand gestoken. Op beelden is te zien dat deze auto's volledig zijn uitgebrand.

Moordonderzoeken in Mexico op recordhoogte

Uit in januari gepubliceerde cijfers is gebleken dat het aantal moordonderzoeken in Mexico in 2018 met 33 procent gestegen is naar recordhoogte.

Rechercheurs hebben vorig jaar 33.341 moordonderzoeken geopend. In 2017 ging het nog om 25.036 zaken. Dat was toentertijd ook een record.

De Mexicaanse overheid is verwikkeld in een strijd tegen drugskartels. Een van de beloften van de nieuwe president Andrés Manuel López Obrador, die in december is beëdigd, is het geweld in het land terug te dringen.