Koning Willem-Alexander heeft tijdens een staatsbezoek aan India maandagavond indirect kritiek geuit op de hindoe-nationalistische regering.

"Wij wensen India toe dat het ook voor komende generaties een land zal zijn waarin plaats is voor alle Indiërs, ongeacht hun geloof, afkomst of sociale positie. Een land waarin iedereen zijn stem kan laten horen, van de toppen van de Himalaya tot aan de kustvlaktes van Kerala", zei de koning volgens Trouw in een toespraak tijdens het staatsbanket in het presidentieel paleis in New Delhi.

De regeringspartij BJP van premier Narendra Modi is de politieke arm van den rechts-conservatieve en hindoe-nationalistische organisatie Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS, 'Nationaal Vrijwilligerskorps'). De RSS werd in 1925 opgericht om de belangen van de hindoeïstische meerderheid van de Indiase bevolking te behartigen en te beschermen. Sinds de herverkiezing van Modi in mei worden minderheidsgroeperingen als moslims stelselmatig onderdrukt.

"Geen cultuur kan leven als die probeert exclusief te zijn", citeerde Willem-Alexander Mahatma Gandhi in zijn speech. "Als 1,3 miljard mensen op voet van gelijkheid kunnen meedoen en hun talenten in vrijheid kunnen ontplooien, dan is India onverslaanbaar."

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op staatsbezoek in India. Maandag hebben ze achter gesloten deuren uitgebreid gesproken met premier Modi en de Indiase minister voor Buitenlandse Zaken. Later deze week zal het koningspaar ook Mumbai en de zuidelijke deelstaat Kerala bezoeken.