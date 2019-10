De conservatieve regeringspartij Recht en Vaardigheid (PiS) heeft niet langer de meerderheid in de Poolse senaat, blijkt maandag na de definitieve uitslag van de verkiezingen.

Zondag werd duidelijk dat PiS wel de meerderheid in de Poolse Tweede Kamer heeft weten te behouden.

De Poolse oppositie hoopte al op een meerderheid in de senaat om zo het besluitvormingsproces te kunnen vertragen. PiS is de vorige zittingsperiode bekend komen te staan als een partij die razendsnel wetten invoert.

De vraag blijft echter hoeveel verschil de oppositie echt kan maken met de winst in de senaat. Senatoren kunnen wetsvoorstellen namelijk niet tegenhouden maar enkel vertragen door ze terug te sturen naar de Poolse Tweede Kamer. Wel benoemt de senaat ambtenaren van verschillende belangrijke staatsorganen.

PiS krijgt steun van katholieken vanwege campagne tegen lhbti's

PiS is sinds 2015 aan de macht. De Poolse economie is onder dit bewind flink gegroeid. Zo is het beschikbare inkomen per persoon in de afgelopen vier jaar met ongeveer 20 procent gestegen. Ook de kinderbijslag is flink omhooggegaan. Bovendien is het werkloosheidscijfer van Polen een van de laagste percentages binnen de EU.

De regeringspartij is door het sociaal-economische beleid met name geliefd bij het katholieke deel van de bevolking en de Polen die buiten de grote steden wonen. Daarnaast voert de PiS een harde campagne tegen de lhbti-gemeenschap. De partij schildert lhbti's af als "gevaarlijk".