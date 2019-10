Duizenden mensen zijn maandag bij het vliegveld van Barcelona bijeengekomen om tegen het internationale aanhoudingsbevel voor de gevluchte Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont te protesteren. De politie heeft charges uitgevoerd.

Enkele tientallen demonstranten zijn een van de toegangshallen binnengedrongen. Op videobeelden is te zien dat de politie wapenstokken inzet tegen demonstranten, van wie sommige gemaskerd zijn. Inmiddels zijn er al minstens zestig vluchten geannuleerd.

Negen Catalaanse politici zijn maandag door het Spaanse hooggerechtshof tot celstraffen tot dertien jaar veroordeeld voor opruiing rond het illegale referendum in 2017. Het Spaanse constitutioneel hof had geen goedkeuring gegeven voor de stemming, omdat afscheidingspogingen in het land wettelijk verboden zijn.

Het Spaanse hooggerechtshof heeft enkele uren na de aankondiging van de celstraffen voor de Catalaanse politici een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor Puigdemont, die momenteel in ballingschap leeft in Brussel. In Catalonië gingen direct na de uitspraak van het hof duizenden mensen de straat op.

Duizenden demonstranten bezetten maandag belangrijke straten in Barcelona, zoals de Ramblas, Avinguda Diagonal, Gran Via en Via Laietana, die dwars door het centrum van de miljoenenstad kruisen.