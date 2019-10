Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk heeft maandag in haar troonrede de beleidsplannen van de regering-Johnson uiteengezet. Het Britse kabinet stuurt nog steeds aan op een Brexit op 31 oktober en een nieuw akkoord met de EU.

Daarnaast werden er plannen voor binnenlands beleid aangekondigd, gericht op kiezers bij de volgende verkiezingen.

De 93-jarige vorstin werd per koets van Buckingham Palace naar het parlementsgebouw in Westminster gereden. De toespraak van de vorstin staat bekend als de 'Queen's Speech' en is het traditionele begin van het parlementaire jaar. De troonrede wordt geschreven door het kabinet. De koningin heeft zelf geen inbreng.

De toespraak begon met de plannen van de regering-Johnson voor na de Brexit. "Mijn regering wil toewerken naar een nieuw partnerschap met de EU, gebaseerd op vrijhandel en vriendschappelijke samenwerking", zei koningin Elizabeth.

Andere voornemens van het Britse kabinet omvatten een immigratiestelsel op basis van een puntensysteem, snelle internetverbindingen in "miljoenen huishoudens" en maatregelen om het publieke zorgstelsel, de National Health Service (NHS), te versterken en verbeteren. Ook wil de regering hogere straffen voor gewelddadige misdrijven en ernstige zedendelicten.

Parlement is mogelijk obstakel voor Johnson

De plannen van de regering moeten worden goedgekeurd door het parlement. Maandagmiddag begint in het Lagerhuis een debat over de troonrede, dat tot het einde van de week zal duren. Daarna vindt een stemming plaats. Het is zeer zeldzaam dat een premier die verliest; dat gebeurde voor het laatst in 1924.

De regering-Johnson verloor afgelopen zomer echter haar zeer nauwe parlementaire meerderheid, waardoor het de vraag is of hij genoeg steun voor zijn beleidsagenda zal weten te krijgen.

'Troonrede is Conservatief verkiezingsmanifest'

De oppositie heeft de timing van de troonrede veroordeeld. Volgens Labour, de grootste oppositiepartij, is er te veel onzekerheid over de Brexit-deadline op 31 oktober en het voortbestaan van de regering-Johnson.

Omdat het waarschijnlijk is dat er op korte termijn nieuwe verkiezingen zullen plaatsvinden, was de toespraak eigenlijk een verkapt Conservatief verkiezingsprogramma, aldus Labour.

Onderhandelingen met EU verlopen stroef

Op donderdag begint in Brussel een tweedaagse top van de Europese Commissie (EC). Die bijeenkomst wordt gezien als het laatst mogelijke moment waarop het VK en de EU voor 31 oktober een nieuwe uittredingsovereenkomst kunnen bereiken.

Een intensieve onderhandelingssessie heeft afgelopen weekend weinig opgeleverd, meldde EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zondagavond aan de ambassadeurs van de achterblijvende 27 EU-lidstaten. Een woordvoerder van premier Johnson zei maandag dat de gesprekken nog steeds constructief verlopen, maar er "nog een hoop werk moet worden verzet".

Als er geen akkoord kan worden bereikt en een no deal-Brexit dreigt, verplicht een wet die afgelopen zomer werd aangenomen door het Britse parlement het premier Johnson om meer uitstel aan te vragen bij de EU. Zijn regering heeft tegenstrijdige signalen afgegeven over zijn voornemen die wet te zullen volgen.