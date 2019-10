Het Spaanse hooggerechtshof heeft enkele uren na aangekondigde celstraffen voor Catalaanse politici een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de gevluchte Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont, die momenteel in ballingschap leeft in Brussel. In Catalonië gingen direct na de uitspraak van het hof duizenden mensen de straat op.

Puigdemont vluchtte direct na het referendum in Catalonië naar het buitenland. Vanuit België veroordeelde hij de uitspraak van het hof, die volgens hem een "gruweldaad" is.

De voormalig premier hoopt dat de EU in actie komt, maar de Europese Commissie heeft al laten weten het besluit van het hof "volledig te respecteren".

Demonstraties in Catalonië tegen uitspraak hof

Duizenden demonstranten bezetten belangrijke straten in Barcelona zoals de Ramblas, Avinguda Diagonal, Gran Via en Via Laietana, die dwars door het centrum van de miljoenenstad kruisen. Ook zouden in de Noord-Spaanse provincie enkele snelwegen geblokkeerd zijn, schrijft persbureau Reuters.

Demonstranten zouden ook de toegangswegen naar het vliegveld geblokkeerd hebben en proberen het vliegveld binnen te dringen. Ze worden tot op heden tegengehouden door de politie.

Elders in de wereld zijn er demonstraties aangekondigd. Zo wordt er in Engeland om 19.00 uur (lokale tijd) gedemonstreerd bij de Spaanse ambassade in Londen en op St Peter's Square in Manchester.

De organisatie Catalan National Assembly (ANC) zou ook acties hebben opgezet in Mexico, Frankrijk, België, Duitsland en de Verenigde Staten.

Politici vervolgd voor opruiing, rebellie en misbruik van overheidsgeld

Negen Catalaanse politici zijn maandag door het Spaanse hooggerechtshof veroordeeld tot celstraffen tot 13 jaar, voor opruiing rond het illegale referendum in 2017. Het Spaanse constitutioneel hof had geen goedkeuring gegeven voor de stemming, omdat afscheidingspogingen in het land wettelijk verboden zijn.

De Spaanse premier Pedro Sánchez vraagt van de Catalanen "respect voor de uitspraak" en is van mening dat een "nieuw tijdperk" van start kan gaan, waarin banden hersteld kunnen worden.

Voorafgaand aan de uitspraak van het hof werd op strategische punten in Catalonië al meer politie ingezet, waaronder bij het centraal liggende treinstation, op het vliegveld in Barcelona en de haven in Tarragona. Op het internationale vliegveld kwam het tot een treffen tussen zwaarbewapende agenten en betogers.

Een demonstrant wordt door zwaarbewapende agenten meegenomen vanaf het internationale vliegveld in Barcelona (Foto: Getty Images)

'Wij komen sterker terug'

Diverse veroordeelde politici lieten kort na het vonnis van zich horen via Twitter. Activist Jordi Sànchez bedankt zijn achterban en laat weten dat zijn instelling niet gaat veranderen door negen jaar cel. Ex-vicepresident Oriol Junqueras, die met 13 jaar cel de zwaarste straf opgelegd kreeg, zegt dat de politici "sterker en overtuigender" terug zullen keren.

De Catalaanse premier Quim Torra gaf enkele uren na de veroordeling een persconferentie samen met zijn voltallige regering. Daarin eiste hij dat de politici worden vrijgelaten, omdat het "organiseren van een referendum geen misdaad is".

De Catalaanse premier Quim Torra bij zijn toespraak. (Foto: Reuters)

FC Barcelona schaart zich achter 'van vrijheid beroofde mensen'

Voetbalclub FC Barcelona reageerde afkeurend op de veroordeling en noemt celstraffen "niet de juiste oplossing". De in Catalonië gevestigde ploeg laat weten de familieleden van de "van hun vrijheid beroofde mensen" te steunen.

Tijdens voetbalwedstrijden in Camp Nou, het stadion waar FC Barcelona zijn thuiswedstrijden speelt, hingen er geregeld spandoeken waarop Libertat Presos Politicos ("Laat de politieke gevangenen vrij") te lezen viel. FC Barcelona hoopt dat politici van beide kanten met elkaar om de tafel gaan.

De grootmacht uit het Spaanse voetbal zou bij eventuele Catalaanse onafhankelijkheid direct uit de Primera División gezet worden, aldus de voorzitter van de Spaanse profliga Javier Tebas. De uitingen van de club rondom de onafhankelijkheidskwestie kwamen FC Barcelona al eerder op veel kritiek te staan.