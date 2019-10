Negen Catalaanse politici zijn maandag door het Spaanse hooggerechtshof veroordeeld tot celstraffen van negen tot dertien jaar vanwege hun rol bij het tot onrechtmatig bestempelde onafhankelijkheidsreferendum in 2017.

De groep is onder meer vervolgd voor rebellie, opruiing en het misbruiken van fondsen om het referendum te organiseren. Drie anderen zijn alleen veroordeeld voor 'ongehoorzaamheid' en krijgen geen celstraf opgelegd.

Voorafgaand aan de uitspraak werd er in Catalonië meer politie ingezet, omdat er gevreesd werd voor massaprotesten, schrijft BBC News.

Het referendum was het gevolg van alle spanningen tussen Madrid en Barcelona die in de jaren daarvoor waren opgebouwd. Met de stemming wilde Catalonië een onafhankelijke staat worden, waar Spanje fel op tegen is.

Bij illegaal verklaard referendum vielen meer dan duizend gewonden

De grondwet verbiedt afscheidingspogingen. Het Spaanse Grondwettelijk Hof had het referendum daarom al snel illegaal verklaard.

Bij confrontaties tussen stemgerechtigden en agenten die het referendum moesten voorkomen, vielen op de dag van het referendum meer dan duizend gewonden.

Er kwamen ruim 2,3 miljoen Catalanen naar de stembus, een opkomst van 42 procent van de stemgerechtigden. Ruim 90 procent stemde vóór onafhankelijkheid. Ongeveer 20 procent van het bbp van de afgelopen jaren komt uit de Noord-Spaanse provincie.

Uiteindelijk nam de Spaanse regering tijdelijk het bestuur in Catalonië over. De toenmalig Catalaanse premier Carles Puigdemont ontvluchtte het land en bevindt zich momenteel in Brussel. Hij noemt de veroordelingen van maandag een "gruweldaad".