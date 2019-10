Het Syrische leger heeft maandagochtend het noorden van Syrië bereikt om de confrontatie aan te gaan met het Turkse leger dat vorige week het land binnenviel. Dit is een direct gevolg van het akkoord dat de regering van de Syrische president Bashar Al Assad zondag sloot met Koerdische strijders.

Vanwege deze afspraken trok het Syrische leger zondagavond naar de steden Manbij en Kobani, die Assad in ruil voor zijn hulp in handen krijgt. Verdere details over de inzet van het Syrische leger zijn nog niet bekendgemaakt.

Syrische staatsmedia melden nu dat de militairen zijn gestationeerd op meerdere plekken in het noordoosten van Syrië. Zo zijn ze bijvoorbeeld aangekomen in Tel Tamar. Dit dorp ligt langs een strategisch gelegen snelweg van oost naar west. Het Turkse leger meldde eerder dat ze de weg hadden ingenomen.

Op zo'n 35 kilometer ten zuidoosten van Tel Tamar ligt Ras Al Ain, waar afgelopen week zware gevechten hebben plaatsvonden. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) meldt dat er ook militairen in Ain Issa zijn, in de buurt van de frontlinie.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft maandag gezegd dat zijn land van plan is de Koerdische strijders uit Manbij te verdrijven. Wanneer dit gaat gebeuren, is niet duidelijk.

Erdogan zei later in de middag tijdens een toespraak niet onder de indruk te zijn van de internationale kritiek op de invasie. "Het maakt niet uit wat mensen zeggen", aldus Erdogan. "De strijd gaat door totdat de ultieme overwinning is bereikt."

Turkije bombardeert voor 'veilige zone'

Turkije begon eerder deze week met het bombarderen en binnenvallen van de Noordoost-Syrische regio. Erdogan wil er zo naar eigen zeggen een "veilige zone" creëren, zodat de miljoenen Syrische vluchtelingen in onder meer Turkije na jaren weer terug kunnen naar Syrisch grondgebied.

Dit gebied is echter in handen van de YPG, een Koerdische tak van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Erdogan ziet de YPG als een verlengstuk van de PKK, die onder meer door Turkije wordt beschouwd als terroristische organisatie.

Hulporganisatie maakt zich zorgen

Als gevolg van het geweld zijn inmiddels 130.000 mensen op de vlucht geslagen, aldus de Verenigde Naties. De organisatie denkt dat dit aantal bovendien nog kan stijgen.

Stichting Vluchteling maakt zich "ernstig zorgen" over de impact van de inval op burgers. De opvangkampen in de omliggende gebieden zouden al overbelast zijn. Ook vreest de stichting dat kwetsbare groepen zoals de Yezidis in handen komen van ontsnapte strijders van Islamitische Staat (IS).

VS trekt laatste militairen terug uit Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag de opdracht gegeven om alle Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië terug te trekken. Dit naar aanleiding van de inval van het Turkse leger.

In Syrië zijn momenteel nog zo'n duizend Amerikaanse militairen aanwezig. De troepen zijn nog niet vertrokken, maar treffen al wel voorbereidingen. De Turkse president ziet het aangekondigde vertrek van het Amerikaanse leger als een positieve stap.

Trump zegt maandag dat de door de SDF geleide coalitie mogelijk IS-gevangenen vrijlaat, om op deze manier de Amerikaanse troepen in het gebied te houden. Ook meent hij dat de ontsnapte strijders makkelijk weer kunnen worden gevangen door Turkije of EU-landen, maar dat zij dan wel snel moeten handelen.

EU-lidstaten maandag bijeen voor overleg

De buitenlandministers van alle EU-lidstaten komen maandag in Luxemburg bijeen vanwege de situatie in Syrië. Tijdens het overleg praten ze over eventuele sancties. Vorige week besloten al meerdere landen, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk, de wapenexport naar Turkije te stoppen of in te perken.

Frankrijk besloot daarnaast in de nacht van zondag op maandag maatregelen te nemen om de veiligheid van zijn militairen en burgerpersoneel in het noordoosten van Syrië te waarborgen.

In meerdere Europese landen zijn afgelopen weekend vele duizenden betogers de straat op gegaan om te demonstreren tegen de situatie in het noordoosten van Syrië. Honderden personen liepen zaterdag een protestmars in Den Haag.