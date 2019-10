De partij van Hongaarse premier Viktor Orbán heeft zondag de burgemeestersverkiezing in Boedapest verloren. De liberale oppositiekandidaat Gergely Karácsony kreeg de meerderheid van de stemmen in de Hongaarse hoofdstad.

István Tarlós, die wordt gesteund door de Fidesz-partij van premier Orbán, kon niet een volgende termijn als burgemeester verzilveren. Tarlós was sinds 2010 burgemeester van Boedapest.

Dit is de eerste verkiezingsoverwinning van een andere partij dan Fidesz sinds 2010. De 44-jarige Karácsony noemt de gewonnen burgemeestersverkiezing "een les in de democratie. Een verandering in Boedapest is de eerste stap in het veranderen van heel Hongarije."

Oppositiepartijen veroverden zondag in totaal 10 van de 23 burgemeestersposities in grote steden.

Orbán zei zondag de verloren burgemeestersposities te betreuren, maar ook dat zijn partij landelijk nog steeds de meeste stemmen kreeg, vooral in de kleinere steden en dorpen.

Deze verkiezingen hebben verder ook geen effect op Orbáns nationale macht. Zijn partij heeft nog steeds een ruime meerderheid in het parlement. Algemene verkiezingen in Hongarije zijn pas in 2022.