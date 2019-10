Het Syrische leger is onderweg naar Noord-Syrië om Turkse troepen terug te dringen. Dat melden Syrische staatsmedia zondagavond. De regering van de Syrische president Assad heeft een deal gesloten met Koerdische strijders.

Deze deal zorgt ervoor dat Syrische troepen binnen 48 uur de steden Manbij en Kobani binnen zullen treden.

Verdere details over de inzet van het Syrische leger zijn nog niet bekendgemaakt. Wel gaan er verschillende berichten rond op Twitter met videobeelden waarop te zien is hoe Syrische troepen onderweg zouden zijn naar de Syrische stad Manbij.

Een Koerdische functionaris meldt dat de Syrische regering en de Syrische Democratische Strijdkrachten overlegd hebben op een Russische luchtmachtbasis.

VS trekt laatste duizend troepen terug uit Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag de opdracht gegeven om alle Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië terug te trekken. Dit naar aanleiding van de inval van het Turkse leger.

In Syrië zijn momenteel nog zo'n duizend Amerikaanse troepen aanwezig. Volgens CNN hebben de troepen zelf nog geen officieel bevel ontvangen om zich terug te trekken, maar zouden wel alle voorbereidingen worden getroffen.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper spreekt over een slechte veiligheidssituatie. "In de afgelopen 24 uur hebben we vernomen dat ze [de Turken] waarschijnlijk van plan zijn hun aanval verder naar het zuiden uit te breiden dan oorspronkelijk gepland, en naar het westen", aldus Esper in een vooraf opgenomen interview met CBS.

De beoogde "veilige zone" die Erdogan in gedachten heeft is een strook in het noordoosten van Syrië (rood/geel op de kaart, versimpelde weergave). (Beeld: NU.nl/Fiona van Kessel)

Turkije bombardeert voor 'veilige zone'

Turkije begon eerder deze week met het bombarderen en binnenvallen van de Noordoost-Syrische regio. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil er zo naar eigen zeggen een "veilige zone" creëren, zodat de miljoenen Syrische vluchtelingen in onder meer Turkije na jaren weer terug kunnen naar Syrisch grondgebied.

Dit gebied wordt echter geleid door de YPG, een Koerdische tak van de SDF. Erdogan ziet de YPG als een verlengstuk van de PKK, die onder meer door Turkije wordt beschouwd als terroristische organisatie.

Door hun aanvallen hebben de Turkse troepen zondag de Syrische snelweg M4 in handen gekregen, meldt het Turkse ministerie van Defensie op Twitter. Het bezette stuk weg is 30 tot 35 kilometer lang en loopt parallel aan de Turks-Syrische grens, dwars door het gebied dat volgens Erdogan de "veilige zone" moet worden.

Als gevolg van het geweld zijn inmiddels 130.000 mensen op de vlucht geslagen, aldus de VN. De organisatie denkt dat dit aantal bovendien nog kan stijgen.