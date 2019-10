De Amerikaanse diplomatenvrouw die in augustus in Engeland een Britse tiener doodreed, heeft geen recht op diplomatieke immuniteit. Dat is het standpunt van zowel de Britse als de Amerikaanse regering, schrijft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab in een brief aan de ouders van het slachtoffer volgens de BBC.

Op 27 augustus dit jaar werd de 19-jarige Harry Dunn in de regio Northamptonshire aangereden door de 42-jarige diplomatenvrouw Anne Sacoolas. Dunn overleed korte tijd later.

Meteen na het incident zei Sacoolas tegen de politie dat ze zeer aangeslagen was door het tragische ongeval. Ook gaf ze aan haar volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek en geen plannen te hebben om het land te verlaten. Toch besloot ze enige tijd later terug te reizen naar de VS.

Amerikanen van standpunt veranderd

Raab schreef zaterdag een brief aan de familie van Dunn. Daarin staat dat zowel de Britse als de Amerikaanse overheid vinden dat de diplomatieke onschendbaarheid niet meer van toepassing is.

"We hebben eerder al aan de Amerikaanse regering nadrukkelijk gevraagd om de immuniteit te verwerpen, zodat het recht zijn beloop kan krijgen", schrijft de minister. Hoewel de Amerikanen dat aanvankelijk weigerden, zijn ze volgens Raab nu van standpunt veranderd.

Hij meldt bericht te hebben ontvangen dat de Amerikaanse regering vindt dat niet langer sprake is van immuniteit, omdat Sacoolas terug naar de VS is gegaan.

De familie van Dunn zei in een reactie te hopen dat de vrouw alsnog vrijwillig terugkomt en dat haar beslissing om naar de VS te reizen simpelweg het gevolg was van slecht advies van Amerikaanse autoriteiten.