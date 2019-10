De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag de opdracht gegeven om alle Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Dit naar aanleiding van de inval van het Turkse leger.

In Syrië zijn momenteel nog zo'n duizend Amerikaanse troepen aanwezig. Volgens CNN hebben de troepen zelf nog geen officieel bevel ontvangen om zich terug te trekken, maar zouden wel alle voorbereidingen worden getroffen.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper spreekt over een slechte veiligheidssituatie. "In de afgelopen 24 uur hebben we vernomen dat ze [de Turken] waarschijnlijk van plan zijn hun aanval verder naar het zuiden uit te breiden dan oorspronkelijk gepland, en naar het westen", aldus Esper in een vooraf opgenomen interview met CBS.

'Syrische leger naar het noorden'

Het Syrische leger is inmiddels naar het noorden van Syrië gestuurd om de Turkse troepen tegen te houden, zo melden Syrische staatsmedia.

Waar de Syrische legers precies worden ingezet, is niet bekendgemaakt.

Voor zover bekend geen Nederlandse IS'ers ontsnapt uit Syrisch kamp

Eerder op de dag meldden de Koerdische autoriteiten dat er zo'n 785 buitenlandse IS-aanhangers zijn ontsnapt uit een Noordoost-Syrisch opvangkamp. Het zou gaan om voornamelijk vrouwen en kinderen van IS-strijders. Onder hen bevinden zich voor zover bekend geen Nederlanders, meldt een betrouwbare bron aan NU.nl.

Volgens een officier van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), is er niet genoeg mankracht meer om de kampen te bewaken omdat er vlak bij het kamp hevig wordt gevochten door Turkse en Koerdische troepen.

De nabijgelegen grensplaats Ayn Issa wordt al een aantal dagen zwaar gebombardeerd door Turkije. Zaterdag zei een woordvoerder van de SDF al dat het bewaken van IS-strijders en hun families geen prioriteit meer heeft, nu Turkije het gebied is binnengevallen. De SDF-militairen richten zich voornamelijk op het verdedigen van de grenssteden en burgers.

Hoeveel mensen er precies opgevangen worden bij Ayn Issa en hoeveel van hen IS-sympathisanten zijn, is niet duidelijk. Verschillende bronnen noemen verschillende cijfers. Wel is bekend dat het kamp in elk geval meer dan tienduizend mensen herbergt, van wie de meesten binnenlandse vluchtelingen zijn.

Slechts enkele honderden tot duizend inwoners zitten er vast vanwege de link met terreurgroep met IS, van wie slechts een deel uit het buitenland komt.

De beoogde 'veilige zone' die Erdogan in gedachten heeft is een strook in het noordoosten van Syrië (rood/geel op de kaart, versimpelde weergave). (Beeld: NU.nl/Fiona van Kessel)

Turkije bombardeert voor "veilige zone"

Turkije begon eerder deze week met het bombarderen en binnenvallen van de Noordoost-Syrische regio. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil er zo naar eigen zeggen een "veilige zone" creëren, zodat de miljoenen Syrische vluchtelingen in onder meer Turkije na jaren weer terug kunnen naar Syrisch grondgebied.

Dit gebied wordt echter geleid door de YPG, een Koerdische tak van de SDF. Erdogan ziet de YPG als een verlengstuk van de PKK, die onder meer door Turkije wordt gezien als terroristische organisatie.

Door hun aanvallen hebben de Turkse troepen zondag de Syrische snelweg M4 in handen gekregen, meldt het Turkse ministerie van Defensie op Twitter. Het bezette stuk weg is 30 tot 35 kilometer lang en loopt parallel aan de Turks-Syrische grens, dwars door het gebied dat wat Erdogan betreft de "veilige zone" moet worden.

Als gevolg van het geweld zijn inmiddels 130.000 mensen op de vlucht geslagen, aldus de VN. De organisatie denkt dat dat aantal bovendien nog kan stijgen.