Saoedi-Arabië zegt niet achter de raketaanval op een Iraanse olietanker afgelopen vrijdag te zitten. De aanval veroorzaakte een grote brand op het desbetreffende schip dat in de haven van de Saoedische stad Djedda lag.

De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Adel al-Jubeir zei in een verklaring dat de aanval niet past bij de manier waarop het land handelt. "Dit is niet hoe we werken en ook niet hoe we dit in het verleden hebben gedaan," aldus al-Jubeir.

De aanval is tot op de dag van vandaag door niemand opgeëist.

De Iraanse staatstelevisie meldde eerder deze week dat door de raketaanval twee tanks van het vaartuig werden beschadigd en sprak van een "terroristische aanval".

Het schip ligt op ongeveer 97 kilometer afstand van Djedda. Het is niet duidelijk of Saoedi-Arabië een rol heeft gespeeld bij de vermeende aanval op de olietanker. Het land heeft nog niet op het incident gereageerd.

Spanning tussen grootmachten loopt op

De relatie tussen Iran en Saoedi-Arabië staat momenteel onder druk vanwege een aanval op twee Saoedische olievelden op 14 september. Door de branden die toen ontstonden, kwam de olieproductie tijdelijk stil te liggen.

De Saoedische autoriteiten wijzen Iran aan als verantwoordelijke voor de aanval op de olievelden, maar het land ontkent alle betrokkenheid. De Houthi-rebellen in Jemen, die bij de burgeroorlog in hun eigen land worden gesteund door Iran, hebben de aanval opgeëist.