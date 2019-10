Door een bombardement op een waterinstallatie vlak bij de Turkse grens dreigt op korte termijn een ernstig watertekort in het noordoosten van Syrië, vertelt Artsen zonder Grenzen zondag in een interview met NU.nl.

De hulporganisatie is met zo'n achthonderd man aanwezig in de regio om hulp te bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor het geweld.

Karline Kleijer is noodhulpcoördinator bij Artsen zonder Grenzen en monitort de situatie in Noordoost-Syrië. Ze vreest dat er door het Turkse bombardementen watertekorten gaan ontstaan in de regio.

"Mensen kunnen wel enkele dagen zonder eten, maar niet zonder water. Daar maken we ons wel zorgen over", aldus Kleijer.

"Zo heeft een staflid van ons honderd mensen bij hem thuis opgevangen en heeft een schoonmaker er 120 opgevangen. Voor de korte termijn is dat wel houdbaar. Maar als je moeilijk aan water komt, wordt dat wel een problematische situatie."

Ook in het kamp Al Hol, waar al geruime tijd zo'n 70.000 vluchtelingen zitten, dreigen problemen te ontstaan. "Net als in Tel Tamer, dat wij als standplaats gebruiken om Al Hol te bevoorraden. En ook in bijvoorbeeld een plaats als Hasakah, waar zo'n 200.000 mensen wonen, dreigen tekorten."

Sinds Turkije onlangs de Syrische grens over is getrokken, is het geweld in het noordoosten van Syrië opgelaaid. Ook Syrische troepen en Koerdische strijdgroepen zijn betrokken bij het geweld.

Verschillende strijdgroepen veroorzaken totale chaos

Kleijer spreekt van totale chaos in het gebied. Er zijn verschillende strijdende partijen en het is niet altijd duidelijk aan welke zijde die eigenlijk vechten. Ook verschuiven de frontlinies continu.

Het is voor de hulporganisatie daardoor extra lastig om hulp te bieden. "We proberen een stabilisatiepunt op te zetten. Daar kunnen we vluchtelingen opvangen voordat ze naar een ziekenhuis gaan. Maar het opzetten van zo'n punt is moeilijk als de gevechten zich continu verplaatsen."

Zo moest Artsen zonder Grenzen zaterdag de stad Ayn Issa verlaten, nadat de organisatie dinsdag al het personeel had teruggetrokken uit de grensplaats Tel Abyad.

"In Tel Abyad was er niemand van de plaatselijke bevolking meer over. Iedereen is daar weggevlucht. Ook was er geen personeel meer om het ziekenhuis te bemannen, omdat zij in veel gevallen ook op de vlucht zijn geslagen. Blijven had dus weinig zin meer. Maar sinds zaterdag is het in Ayn Issa ook niet meer veilig", aldus Kleijer.

De keuze om uit sommige plaatsen te vertrekken, noemt de noodhulpcoördinator een pijnlijke beslissing. "Je wilt tenslotte toch de mensen helpen die daar zitten. Maar we konden niet anders dan er weggaan."

Aanvallen op medewerkers van de hulporganisatie zijn er niet geweest, meldt Kleijer. Volledig terugtrekken uit het gebied is dan ook niet aan de orde.

Een door Turkije gesteunde Syrische strijder zit in een militair voertuig vlak bij de grens met Turkije. (Foto: Reuters)

Mensen voor de vijfde keer op de vlucht

Ze noemt de huidige situatie onder meer schrijnend voor mensen die in de afgelopen jaren al meerdere keren hebben moeten vluchten. "Ze moeten nu wéér voor geweld op de vlucht. Dat is soms al voor de vierde of vijfde keer. Dat maakt de situatie voor hen extra pijnlijk."

Daar komt nog bij dat communicatie in het gebied erg moeilijk is geworden, doordat mobiele netwerken niet langer functioneren. "Hierdoor weten mensen die zelf op de vlucht zijn vaak niet waar hun familieleden zich bevinden."

De beoogde 'veilige zone' die Erdogan in gedachten heeft is een strook in het noordoosten van Syrië (rood/geel op de kaart, versimpelde weergave). (Beeld: NU.nl/Fiona van Kessel)

Rode Kruis start actie voor Syrië

Het Rode Kruis is inmiddels met een actie gestart om geld in te zamelen voor de getroffenen. Ook deze hulporganisatie vreest dat veel mensen zonder water komen te zitten.

Het Rode Kruis is onder meer bezorgd over de situatie in Hasakah, waar veel mensen naartoe gevlucht zijn. Het gironummer van de actie van het Rode Kruis is 7244.