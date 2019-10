Californië verbiedt per 2023 de handel in de meeste soorten bont. Californië is de eerste Amerikaanse staat die een dergelijke stap zet, meldt The Washington Post zondag.

Tegelijkertijd besloot gouverneur Gavin Newsom van Californië ook het gebruik van circusdieren aan banden te leggen. Alleen honden, katten en paarden mogen straks nog optreden in de piste.



Het verbod op de handel in bont gaat niet gelden voor tweedehands producten en producten voor religieuze doeleinden. Daarnaast blijft ook de verkoop van leer, hondenbont, kattenbont en koeien-, schapen- en geitenhuiden toegestaan. Dit geldt ook voor huiden die geconserveerd zijn door middel van taxidermie (het opzetten van dieren).

In de Californische steden Los Angeles en San Francisco is de verkoop van bont al langer verboden. "Californië loopt vooraan op het gebied van dierenwelzijn en vanaf vandaag hoort daar ook een einde aan de bontverkoop bij", schrijft gouverneur Newsom in een verklaring, hoewel het verbod dus pas over meer dan drie jaar ingaat.

"Maar we doen meer dan dat", vervolgt Newsom. "We maken een statement waarmee we aan de wereld laten zien dat wilde dieren zoals beren en tijgers niet thuishoren aan de trapeze of springend door vuur."

Boete van 1.000 dollar

Op overtreding van het verbod op de handel in bont komt een boete van maximaal 1.000 dollar te staan. Wie zich niet aan de nieuwe regels rondom circusdieren houdt, kan rekenen op een boete van maximaal 25.000 dollar per dag.

In Nederland gelden soortgelijke verboden, maar die gaan niet zo ver als die in Californië. Zo zijn circusoptredens van tijgers tegen de regels, maar van kamelen bijvoorbeeld niet. En de handel in bijvoorbeeld zeehondenbont is jaren geleden al aan banden gelegd, maar in vossenbont mag nog wel gehandeld worden.