Het leger van Japan is zondag ingezet om te helpen bij een grote reddingsoperatie. De tyfoon Hagibis kwam zaterdag aan land en als gevolg van overstromingen zitten veel mensen nu vast op daken. Het is voor Japan de sterkste tyfoon in zestig jaar tijd en het dodental is opgelopen tot minstens achttien.

Volgens de publieke nieuwszender NHK worden zeker dertien mensen vermist en zijn er meer dan honderd anderen gewond geraakt. Zo'n 400.000 huishoudens zitten momenteel zonder stroom.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft zijn medeleven aan de nabestaanden betuigd. "De overheid zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het openbare leven weer op gang kan komen", vulde hij aan.

Hagibis leidt volgens de autoriteiten tot de zwaarste regenbuien en windstoten in jaren. Op veel plekken viel een recordhoeveelheid regen en dat leidde tot modderstromen. Zeker dertien rivieren zijn buiten hun oevers getreden en naar verwachting zal dit aantal nog oplopen.

Vanwege de overlast hebben de luchthavens in Tokio zaterdag het vliegverkeer stilgelegd. Ook in andere delen van het land lag zaterdag het openbare leven stil. Zondag is het treinverkeer in de hoofdstad weer langzaam opgestart, gezien de betere weersomstandigheden.