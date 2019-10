In Polen zijn zondagochtend om 7.00 uur de stembussen geopend. Naar verwachting zal de huidige regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) de parlementsverkiezingen ruim winnen en zal het land de komende vier jaar opnieuw een nationalistische regering hebben.

Volgens de laatste peilingen zal bijna de helft, zo'n 45 procent van de kiezers, stemmen op de conservatief-nationalistische PiS. Partijvoorzitter Jaroslaw Kaczynski noemt het "de belangrijkste verkiezingen sinds 1989".

Tegenwind van de oppositie hoeft de PiS niet te verwachten. Was de oppositie tijdens de Europese verkiezingen van afgelopen mei nog verenigd, is het blok inmiddels uiteengevallen in vier delen. De grootste oppositiepartij, de rechts-liberale Burgercoalitie, zou volgens de laatste peilingen rond de 25 procent van de stemmen schommelen.

In Polen worden de 460 zetels van de Sejm toegewezen door middel van proportionele verdeling, waardoor de grotere partijen in het voordeel zijn. Het is dus mogelijk dat de PiS een absolute meerderheid in zetels haalt, als de partij ongeveer 40 procent van de stemmen behaalt.