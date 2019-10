De tyfoon Hagibis veroorzaakt zaterdag grote overlast in Japan. Door het slechte weer zijn in het Aziatische land al zeker tien doden gevallen, meldt de Japanse publieke omroep NHK.

De regen en de wind hebben geleid tot het overstromen van rivieren en beschadigingen aan gebouwen. Ruim een half miljoen huishoudens zitten zonder stroom. De Japanse autoriteiten hebben ruim zes miljoen inwoners van het land opgeroepen te evacueren.

Hagibis bereikte rond 12.30 uur 's middags (Nederlandse tijd) het vasteland. Eerder op de dag kwam een man om het leven nadat zijn auto door de wind omver werd geblazen. Een andere automobilist overleed later bij een aardverschuiving, aldus de Japanse omroep NHK. Er worden zestien personen vermist.

Volgens de autoriteiten zorgt Hagibis voor de hevigste regenbuien en windstoten in jaren. Op meerdere plekken is al een recordhoeveelheid regen gevallen. In de populaire toeristenplaats Hakone, nabij de bekende berg Fuji, is in 24 uur maar liefst 939,5 millimeter regen gevallen.

De meteorologische dienst had voor 12 van de 47 prefecturen het hoogste weeralarm afgegeven. Inmiddels zijn voor veel gebieden de waarschuwingen weer opgeheven. Verwacht wordt dat de tyfoon zondagavond het land verlaat.

Duizenden vluchten geannuleerd

Vanwege de overlast hebben de luchthavens Haneda en Narita in Tokio het vliegverkeer stilgelegd, waardoor duizenden vluchten zijn geannuleerd. Ook rijden er beperkt treinen en metro's. Veel winkels en bedrijven zijn gesloten.

De overlast houdt naar verwachting heel het weekend aan. Daarom zijn meerdere vluchten op zondag geannuleerd. Ook er is opnieuw minder trein- en metroverkeer.