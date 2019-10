Door Turkije aangestuurde troepen zijn het strategisch gelegen Syrische dorp Ras al-Ain binnengevallen, meldt het Turkse ministerie van Defensie. Op het spel staat de macht over één van de twee belangrijke hoofdwegen die het oostelijke en westelijke deel van het gebied verbinden, dat door Koerdische groeperingen gecontroleerd wordt.

Of de stad al is ingenomen is onduidelijk, stelt persbureau Reuters. Het Turkse ministerie meldt dat het centrum van het dorp in handen is van Turkije, maar Koerdische strijdkrachten ontkennen dit.

Vier dagen geleden vielen Turkse strijdkrachten en Syrische milities het gebied in Noord-Syrië binnen. De aanval stond lang gepland, maar werd mogelijk gemaakt doordat Amerikaanse troepen zich uit de regio terugtrokken. Dat gebeurde na een telefoongesprek tussen president Donald Trump en zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan.

De Koerdische strijdkrachten van de SDF melden zaterdag dat de Turkse inval de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) nieuw leven heeft ingeblazen. SDF roept bondgenoten op om een no-flyzone in te stellen voor Turkse gevechtsvliegtuigen. Er zouden volgens de woordvoerder al meerdere aanslagen gepleegd zijn door IS.

"Tot nu toe vochten we met een internationaal bondgenootschap tegen IS. Nu vechten we op twee fronten: een front tegen de Turkse invasie en een front tegen IS", stelt de woordvoerder.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas kondigde zaterdag aan in reactie op de invasie te stoppen met wapenexport naar Turkije.

'277 Koerdische strijders gedood'

Koerdische groeperingen melden dat er zaterdag tientallen strijders zijn gedood. Eerder kondigde het Turkse ministerie van Defensie aan dat er 277 Koerdische strijders gedood zijn.

Turkije ziet de Koerdische groeperingen die het gebied controleren als een uitvloeisel van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. De westerse steun aan Koerdische strijdkrachten is lang een doorn in het oog geweest van Turkije. Het land ziet de groeperingen als terroristische organisaties en een veiligheidsrisico.

Enkele weken voor het terugtrekken van de Amerikaanse troepen hebben de Koerden een akkoord gesloten met de VS over het afbouwen van hun verdedigingslinie aan de Turkse grens. Critici stellen dat de Koerdische strijdkrachten een cruciale bondgenoot zijn geweest van de door de VS geleide coalitie tegen Islamitische Staat. Volgens hen komt het terugtrekken van Amerikaanse troepen neer op verraad tegenover de Koerden.

Erdogan dreigde vluchtelingen naar Europa te sturen

Ook binnen de regering van Trump rommelt het. Trumps besluit lijkt zonder overleg genomen te zijn. Meerdere Trump-getrouwe Republikeinen zijn tegen de Turkse inval. Geluiden binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie lijken aan te geven dat men vreest in de toekomst minder goed te kunnen samenwerken met andere milities. Dit zou de effectiviteit van het Amerikaanse leger in het buitenland ernstig kunnen verzwakken.

In reactie op westerse kritiek op de inval dreigde Erdogan donderdag 3,6 miljoen vluchtelingen naar de Europa te sturen, als de Europese Unie de Turkse inval een invasie of bezetting zou noemen.

Turkije zegt een veilige bufferzone op te willen zetten in het gebied, waar Koerdische groeperingen nu de autonome regio Rojava hebben opgezet. Als de Koerden uit de regio verdreven zijn, wil Turkije Syrische vluchtelingen in het gebied huisvesten.

Reuters meldt 100.000 mensen in Noord-Syrië op de vlucht zijn geslagen na de inval van Turkije vier dagen geleden. Een groot deel van deze mensen vlucht weg van de grens en dieper de regio in.