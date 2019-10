Inheemse Ecuadoraanse betogers, die een grote rol spelen in de heftige protesten tegen de bezuinigingsmaatregelen in het Zuid-Amerikaanse land, gaan niet in op een verzoek van president Lenín Moreno om in gesprek te gaan. De organisatie schrijft zaterdag in een persbericht dat de dialoog die de president beoogt "geloofwaardigheid" mist.

In een toespraak op de nationale televisie zei Moreno zo snel mogelijk met de inheemse gemeenschap in gesprek te willen gaan. Hij hoopt oplossingen te kunnen vinden voor de onrust die nu al meer dan een week aanhoudt.

Jaime Vargas, het hoofd van de overkoepelende organisatie voor inheemse gemeenschappen, verwierp het voorstel binnen enkele minuten. Hij herhaalde daarbij de eis van de demonstranten: de afschaffing van de brandstofsubsidies moet worden teruggedraaid.

De protesten braken vorige week uit nadat Moreno besloot om de subsidies voor brandstoffen af te schaffen. Volgens hem hebben de subsidies, die al vier decennia van kracht zijn, de economie flink verstoord. Ook zouden de subsidies de staat inmiddels 60 miljard dollar (54,6 miljard euro) hebben gekost.

Als reactie op de onrust heeft Moreno de regering verplaatst van hoofdstad Quito naar de kustplaats Guayaquil, waar het relatief rustig is. Over aftreden wil hij het niet hebben, zei hij eerder tegen een binnenlandse televisiezender. "Ik zie niet in waarom ik zou moeten aftreden terwijl ik de juiste beslissingen neem."

De oproerpolitie schiet met traangas op demonstranten in hoofdstad Quito. (Foto: Reuters)

Ecuador worstelt met grote schuld en begrotingstekort

De regering van Ecuador worstelt met een grote buitenlandse schuld en een begrotingstekort. Eerder dit jaar heeft het land een lening van 4,2 miljard dollar afgesloten bij het internationaal monetair fonds (IMF). Naast het terugtrekken van brandstofsubsidies wordt er gesneden in het ambtenarenapparaat, onder grote druk van het IMF.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse vakantiegangers vanwege de heftige protesten in het land af om de komende tijd naar Ecuador te gaan. "Ga er alleen naartoe als het noodzakelijk is", waarschuwde het ministerie woensdag.