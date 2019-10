De Japanse overheid heeft ruim drie miljoen mensen zaterdag opgeroepen te evacueren vanwege de naderende tyfoon Hagibis.

De tyfoon komt vanaf de Stille Oceaan en kan vooral in de kustgebieden veel schade aanrichten, waaronder in de dichtbevolkte hoofdstad Tokio.

Verwacht wordt dat de tyfoon later op zaterdag aan land komt in Japan. De tyfoon brengt de zwaarste regenval en de hardste windstoten van de afgelopen zestig jaar met zich mee. In de prefectuur Kanagawa viel in 24 uur tijd een recordhoeveelheid van 700 millimeter regen.

Hoewel de tyfoon nog niet aan land is, heeft de harde wind wel al een leven geëist: een man overleed zaterdag toen zijn auto omver werd geworpen door de wind. Vier mensen zijn gewond geraakt toen daken van huizen werden getrokken.

Het Rode Kruis maakt zich met name zorgen over Chiba. Dit gebied heeft een bevolking van zes miljoen mensen en werd een maand geleden al zwaar getroffen door de tyfoon Faxai. "Sterke wind heeft daar nu al schade aangericht en 8.000 huizen zitten al zonder stroom", aldus het Rode Kruis. Het totale aantal woningen zonder elekctriciteit is opgelopen naar zeker 16.000.

Kwalificatie voor GP Japan verplaatst naar zondag

Winkels, fabrieken en metrostations zijn zaterdag uit voorzorg gesloten. De Formule 1 heeft het volledige programma van zaterdag geschrapt. De kwalificatie voor de Grand van Prix van Japan is verplaatst naar zondag en wordt nu enkele uren voor de race afgewerkt.

Een maand geleden kwam er ook al een tyfoon aan land in Japan. Die verwoestte zo'n 30.000 huizen en zorgde voor enorme stroomuitval in het hele land.

Meerdere huizen zijn al verwoest voordat tyfoon Hagibis aan land is gekomen in Japan. (Foto: Reuters)