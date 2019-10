De man die vrijdag vier mensen neerstak in een winkelcentrum in Manchester handelde alleen, aldus de Britse politie. Eerder werd nog onderzocht of de man terroristische motieven had.

Hulpdiensten kwamen rond 11.45 uur (lokale tijd) massaal op de melding over de steekpartij in winkelcentrum Manchester Arndale af. Het winkelgebied in het centrum van de Engelse stad werd vervolgens ontruimd.

"Een man had een groot mes bij zich en begon om zich heen mensen neer te steken", vertelt de lokale politie aan de Britse pers.

De politie hield kort na het incident een man van tussen de veertig en vijftig jaar oud aan. Omdat hij alleen handelde, wordt niet van verdere publieke dreiging uitgegaan.

Drie mensen liggen nog in het ziekenhuis, maar zij zijn aanspreekbaar en niet in levensgevaar.

Angst voor terroristische aanslag

Een tijdlang onderzocht de politie of de man een terroristisch motief had. In mei 2017 blies een man zichzelf op bij een concert van popzangeres Ariana Grande in de Manchester Arena. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven.

De Britse premier Boris Johnson zegt in een reactie op Twitter geschokt te zijn door de gebeurtenis in Manchester.