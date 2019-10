Fransman Xavier Dupont, die ervan verdacht wordt zijn hele vijfkoppige gezin te hebben vermoord en vervolgens ruim acht jaar lang spoorloos was, is vrijdag gearresteerd in Schotland, schrijft Le Parisien.

De toen 50-jarige Dupont zou zijn 48-jarige vrouw Agnès, hun kinderen Arthur (21), Thomas (18), Anne (16) en Benoît (13) en hun honden hebben omgebracht in 2011. De overblijfselen van het Franse gezin werden gevonden op 21 april van dat jaar, maar van de vader ontbrak ieder spoor.

Hij zou vrijdag vanaf luchthaven Parijs-Charles de Gaulle naar Glasgow Airport zijn gevlogen en daar zijn gearresteerd. Volgens het Franse dagblad gebruikte hij een valse identiteit en was zijn uiterlijk significant veranderd. Door zijn vingerafdrukken viel hij echter door de mand.

In Parijs konden agenten niet meer ingrijpen, waarna de internationale organisatie Interpol werd ingelicht. Schotse collega's konden Dupont aanhouden. Hij zou zich niet hebben verweerd.

Dupont mogelijk betrokken bij andere verdwijning

Mogelijk was Dupont ook nog betrokken bij een andere verdwijning in Lorgues, een dorp dat dicht bij Nantes ligt waar de Fransman zijn gezin vermoordde.

Een week voordat de overblijfselen van het gezin-Dupont werden ontdekt, verdween in Lorgues de vijftigjarige Colette Deromme. Dupont had tijdelijk in het dorp gewoond.