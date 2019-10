De Amerikaanse president Donald Trump zou maandenlang druk hebben uitgeoefend op het ministerie van Buitenlandse Zaken om de Amerikaanse ambassadeur in de Oekraïne te ontslaan. Dat zegt de inmiddels oud-ambassadeur Marie Yovanovitch vrijdag tegen leden van het Amerikaanse congres die onderzoek doen naar een mogelijke impeachment-procedure om Trump uit het Witte Huis te krijgen.

Yovanovitch moest de Oekraïense hoofdstad Kiev in mei verlaten "met het volgende vliegtuig" en werd vervolgens van haar post verwijderd. Ze kreeg van haar meerderen te horen dat, hoewel ze niets verkeerds had gedaan, de president het vertrouwen in haar had verloren. Trump drong al maanden aan op haar ontslag. Dat vertelde ze vrijdag achter gesloten deuren, maar haar openingsverklaring is in handen gekomen van The Washington Post.

Yovanovitch erkende dat ze in de maanden voor haar ontslag bekritiseerd werd door Trumps privéadvocaat Rudy Giuliani. Die beschuldigde haar ervan kwaad te spreken over de president en om de belangen te beschermen van voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon die bij een Oekraïens bedrijf werkte. De oud-ambassadeur heeft deze beschuldigingen altijd ontkend.

Het afzettingsonderzoek draait om een telefoongesprek dat Trump op 25 juli had met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Een klokkenluider - waarschijnlijk een medewerker van een Amerikaanse inlichtingendienst - diende een klacht in over dat gesprek.

Trump vroeg Zelensky een onderzoek in te stellen naar een van zijn rivalen, de Democratische presidentskandidaat Biden. Als vicepresident onder Trumps voorganger Barack Obama was Biden in 2016 betrokken bij internationale pogingen om een van corruptie verdachte Oekraïense aanklager te laten ontslaan.