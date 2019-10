Een Nederlandse man is in Frankrijk opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt tegen betaling opblaasboten te hebben verkocht aan migranten die het Kanaal wilden oversteken. Dat meldt de Franse krant Le Parisien. Een van die migranten is bij de oversteek verdronken.

De Nederlander werd maandagavond bij het Franse Fleury-en-Bière aangehouden, samen met een Afghaanse verdachte. Later werd een derde verdachte aangehouden, ook een man uit Afghanistan.

De drie mannen worden ervan verdacht om aan het hoofd te staan van een organisatie die plekken in opblaasboten verkochten voor 2.000 tot 4.000 euro per persoon aan migranten die de oversteek wilden maken naar het Verenigd Koninkrijk.

Volgens schattingen heeft de organisatie in augustus en september ten minste zes overtochten gefaciliteerd met in totaal bijna honderd migranten, aldus de Franse krant.

De Franse politie is een grootschalig onderzoek begonnen nadat de Britse marine begin augustus in actie moest komen om een opblaasboot te redden met negentien migranten aan boord. De boot had geen brandstof meer en was een speelbal geworden van de krachtige golven.

Drie inzittenden sprongen overboord om aan de autoriteiten te ontsnappen. Een Iraanse vrouw kon niet worden gered, haar lichaam werd na anderhalve week aangetroffen bij een boortoren in Nederlandse wateren.