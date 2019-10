De Hongkongse politie heeft in de eerste vier maanden van protesten in de stad 2.379 demonstranten gearresteerd. Ruim een derde van hen is jonger dan achttien jaar. Van de in totaal 750 jongeren zijn er ruim 100 jonger dan zestien, melden Hongkongse autoriteiten.

De aanhoudende onrust in de regio is door de uitgebrachte cijfers verder aangewakkerd. Inwoners noemen het nieuws "schokkend" en zijn verontwaardigd.

De cijfers komen niet geheel uit de lucht vallen. Al maanden valt uit de mensenmassa's op te maken dat veel betrokkenen jongvolwassenen zijn. Een studie van de Universiteit van Hongkong concludeerde al eerder dat slechts 4,1 procent van de volwassenen tot en met 29 jaar zich als Chinees identificeert.

Begin oktober leken de betogingen in Hongkong grimmiger te zijn geworden, toen een achttienjarige scholier werd neergeschoten door een politiekogel. Hij raakte daarbij zwaargewond.

Afgelopen vrijdag werd bij het invoeren van het maskerverbod in de stad nog een veertienjarige jongere geschoten in zijn dij, terwijl bij recente protesten een elfjarig kind naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd, schrijft The Guardian.