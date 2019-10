Een antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt een steekpartij in een winkelcentrum in Manchester waarbij vrijdag vijf mensen gewond raakten. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.

De Britse politie hield kort na het incident een man aan van tussen de veertig en vijftig jaar oud. Het motief van de verdachte is nog onduidelijk.

Hulpdiensten kwamen rond 11.45 uur (lokale tijd) massaal af op een melding van de steekpartij in het winkelcentrum Manchester Arndale in het centrum van de Britse stad. Vervolgens werd het winkelgebied ontruimd.

Op Twitter was te zien hoe agenten de verdachte kort na het steekincident tegen de grond werkten. Volgens ooggetuigen maakte de politie bij de arrestatie gebruik van een taser.

De Britse premier Boris Johnson zegt in reactie via Twitter geschokt te zijn door de gebeurtenis in Manchester.