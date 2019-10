De dader van de dodelijke aanslag in de Duitse plaats Halle heeft zijn daden bekend. Ook zei Stephan B. dat hij een extreemrechts, antisemitisch motief had, meldt het Duitse persbureau dpa vrijdag.

Woensdag schoot de man twee mensen dood bij een synagoge in Halle. De 27-jarige schutter legde zijn bekentenis donderdagavond af tegenover een onderzoeksrechter van het Duitse Federale Hof.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, zei woensdag al dat de man antisemitische en extreemrechtse motieven had. B. handelde alleen.

De schutter zou ook een manifest op internet hebben geplaatst, waarin zijn plannen voor de aanslag stonden. In de documenten wordt onder meer een lokale synagoge als doelwit genoemd. Ook staan er foto's en uitgebreide omschrijvingen van de wapens die hij wilde gebruiken in.

Livestream van aanslag

De dader heeft tijdens het schieten ook gefilmd en de beelden live uitgezonden via het streamingplatform Twitch. Dat bevestigde Twitch woensdag. In de video van 35 minuten zei de schutter niet te geloven in de Holocaust en sprak hij zich fel uit tegen Joden, vrouwen en massa-immigratie.

Het filmen en live uitzenden van een aanslag doet sterk denken aan de aanslag in Christchurch, waarbij een schutter 49 mensen doodschoot bij moskeeën in Nieuw-Zeeland en dat live uitzond via Facebook.