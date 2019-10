De Nobelprijs voor de Vrede is vrijdag toegekend aan de Ethiopische premier Abiy Ahmed Ali, zo maakt het Noorse Nobelcomité vrijdag in Oslo bekend.

De 43-jarige politicus wordt door het comité geprezen vanwege zijn inspanningen om vrede en internationale samenwerking te verwezenlijken, met name door zijn initiatief om een langlopend conflict met buurland Eritrea op te lossen.

De grens tussen Ethiopië en Eritrea ging in 1998 dicht vanwege een felle strijd tussen de landen, die ontstaan was omdat Eritrea zich van Ethiopië had afgescheiden. Abiy Ahmed en zijn Eritrese ambtgenoot Isaias Afwerki openden in september 2018 de grens.

De relatie tussen Ethiopië en Eritrea werd in juli van dat jaar hersteld. De leiders ondertekenden een vredesverklaring waarin ze verklaarden de betrekkingen tussen beide landen te willen herstellen.

Het Noorse Nobelcomité prijst de premier ook vanwege de belangrijke hervormingen in zijn land: "Deze geven veel burgers de hoop op een beter leven en een betere toekomst. Abiy Ahmed zet zich als premier in voor verzoening, solidariteit en sociale rechtvaardigheid."

Abiy Ahmed voelt zich vereerd

Abiy Ahmed voelt zich vereerd en is erg blij met de prijs, zo heeft hij het Nobelcomité laten weten. "Heel erg bedankt", zei hij in het telefoongesprek. "Dit is een prijs die aan Afrika is gegeven, aan Ethiopië. Ik kan mij voorstellen dat andere Afrikaanse leiders hier positief op reageren door te werken aan het brengen van vrede op ons continent."

"Deze overwinning en erkenning is een collectieve overwinning voor alle Ethiopiërs, en een oproep die ons streven om van Ethiopië een welvarende natie voor iedereen te maken kracht bijzet", meldde het kantoor van de premier eerder op de dag in een eerste reactie.

Prestigieuze prijs bestaat sinds 1901

De Nobelprijs voor de Vrede bestaat sinds 1901 en wordt elk jaar toegekend aan de persoon of organisatie die zich in het afgelopen jaar het meest heeft ingezet voor vrede.

Vorig jaar ging de prestigieuze prijs naar de Congolese gynaecoloog Denis Mukwege en Nadia Murad, een slachtoffer van verkrachting. Zij kregen de prijs toegewezen vanwege hun strijd tegen seksueel geweld tijdens oorlogen en gewapende conflicten.

Eerder ging de Nobelprijs voor de Vrede naar onder anderen Martin Luther King, Nelson Mandela en Moeder Theresa.

Prijs wordt in december uitgereikt

De prijs wordt zoals gebruikelijk in december uitgereikt in het raadhuis van de Noorse hoofdstad Oslo. De andere Nobelprijzen worden toegekend door verschillende Zweedse universitaire commissies en uitgereikt in Stockholm.

Eerder deze week werden de Nobelprijzen voor Geneeskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Literatuur toegekend. Maandag wordt bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor Economische Wetenschappen krijgt.