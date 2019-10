De kwalificatie op zaterdag van de Grand Prix van Japan is afgelast vanwege de typhoon Hagibis, meldt de Formule 1 op hun website. De kwalificatie wordt daarom verplaatst naar zondagochtend 10:00 uur (03:00 uur Nederlandse tijd).

De race zal daarna zoals gepland om 14:10 uur plaatsvinden (07:10 uur Nederlandse tijd).

"Vanwege de voorspelde impact van Typhoon Hagibis op de Grand Prix van Japan, heeft de Japanese Automibile Federation besloten alle geplande activiteiten op zaterdag 12 oktober te schrappen," aldus een statement van Formule 1.

Dit betekent dat de teams en coureurs slechts twee oefenmomenten hebben op het circuit voor de race. Het is al twee keer eerder voorgekomen dat de kwalificatie op de Grand Prix in Japan is verplaatst naar zondag, een keer in 2004 en een keer in 2010.