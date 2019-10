Minstens vier van Trump's nationale veiligheidsfunctionarissen waren op voorhand al bezorgd over het telefoontje dat de Amerikaanse president zou voeren met zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky, meldt de Amerikaanse krant Washington Post donderdag op basis van bronnen binnen het Witte Huis.

Ze waren bang dat de Amerikaanse president tijdens het gesprek druk zou uitoefenen voor politieke doeleinden en deelden hun bezorgdheid zowel voor als na het telefoongesprek met de advocaat van het Witte Huis.

Volgens de Washington Post stonden de veiligheidsfunctionarissen al op scherp toen de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Marie Yovanovitch, in mei werd teruggeroepen naar Washington. Verder zou er eerder in het Witte Huis al gesproken zijn over het feit dat Trump graag de Oekraïnse regering onder druk wilde zetten om hem schadelijk informatie over Democratische presidentskandidaat Joe Biden te leveren.

Telefoontje begin van mogelijke afzettingsprocedure

Trump ligt al enkele weken onder vuur vanwege het telefoongesprek dat hij had op 25 juli met Zelensky. In het gesprek heeft Trump aan de Oekraïense president gevraagd of hij een onderzoek wil instellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter Biden. Dat nieuws werd naar buiten gebracht door een anonieme klokkenluider.

Vanwege de onthullingen van de eerste klokkenluider besloot Spreker van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi op 24 september om een afzettingsprocedure tegen Trump te starten, omdat de president met zijn acties de nationale veiligheid en de integriteit van de verkiezingen in gevaar brengt.