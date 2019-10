Veertien hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib en Dokters van de Wereld, waarschuwen donderdag voor een humanitaire crisis in Noordoost-Syrië. Sinds de Turkse inval zijn al zeker 60.000 mensen op de vlucht geslagen.

"Als het offensief doorgaat, lopen 300.000 mensen het risico ontheemd te raken", waarschuwt het International Rescue Committee.

Naar schatting wonen er 450.000 mensen binnen 5 kilometer vanaf de Syrisch-Turkse grens, dat onder Koerdisch bewind staat. Onder hen zijn meer dan 90.000 ontheemden, die de oorlog in andere delen van Syrië al ontvluchtten.

In de regio zijn ook veel humanitaire hulpverleners werkzaam. "Volgens berichten ter plaatse zijn voorzieningen zoals medische zorg en watertoevoer, in gevaar", aldus Dokters van de Wereld. Sommige hulpverleners zouden zelf al zijn vertrokken, anderen zitten er vast.

Het Turkse leger viel woensdag binnen in Syrië en sindsdien wordt er hevig gevochten in de grensstreek, voornamelijk rond de grotere grenssteden. Turkije voert onder andere luchtbombardementen uit in het Koerdische gebied, maar ook de Koerdische milities vechten hevig terug.

VN-Veiligheidsraad verdeeld over Turks offensief

Turkije heeft de inval omgedoopt tot 'Vredeslente' en stelt dat die in het voordeel is van de Syrische regering van president Bashar Al Assad. Het land wil de "democratische structuur herstellen" en miljoenen Syrische vluchtelingen repatriëren.

In de regio wonen echter veel Koerden, die samen met de VS vochten tegen Islamitische Staat (IS). De aanval is dan ook gericht op de Koerdische strijders, die door Turkije worden gezien als terroristen. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige week aan zijn troepen terug te halen, waardoor de weg voor Turkije vrij werd gemaakt.

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië huisvest Turkije zo'n 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dreigde donderdag om deze miljoenen ontheemden naar Europa te sturen, als de EU de Turkse inval behandelt als een invasie of bezetting.

De Turkse aanval heeft wereldwijd tot hevige kritiek geleid. De Veiligheidsraad van de VN kwam donderdag achter gesloten deuren bijeen om over de situatie te praten. De vijf Europese leden van de raad hebben gepleit voor een eind aan het offensief, maar Rusland - bondgenoot van Al Assad - vindt dat het een zaak is tussen Syrië en Turkije. Turkije reageerde door de aanval "proportioneel" te noemen.