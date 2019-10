Een Nederlander is donderdagavond in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng gearresteerd omdat hij zo'n 300.000 euro aan crystal meth bij zich had, bevestigt een lokale politiechef vrijdag in gesprek met NU.nl. Hij riskeert een celstraf van zo'n twintig jaar.

In het land wordt streng opgetreden tegen bezit van zowel soft- als harddrugs. Drugsbezitters in Zuid-Afrika kunnen dezelfde straf opgelegd krijgen als iemand die een moord heeft gepleegd. Dat kan al gebeuren als de lading drugs een waarde van ruim 4.000 euro heeft.

Volgens de politie zat de Nederlander in een Uber toen de auto werd gestopt voor een politiecontrole. Agenten vonden in de rugtas van de man ruim 1 kilo crystal meth, waarna in zijn koffer nog eens 24 zakjes drugs werden gevonden.

Aanvankelijk werd de Uber-chauffeur ook als verdachte aangemerkt, maar uit onderzoek bleek al snel dat hij onschuldig was.

De Nederlander wordt aangeklaagd voor drugsbezit. Mogelijk volgt er een beschuldiging van drugshandel. Het is niet duidelijk wanneer hij voor de rechter moet verschijnen, aldus de lokale politie.