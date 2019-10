Twee in de toenmalige Sovjet-Unie geboren zakenmannen die nauw samenwerken met de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor onder meer samenzwering en het vervalsen van documenten.

Het tweetal wordt ervan beschuldigd honderdduizenden dollars van buitenlandse investeerders te hebben doorgesluisd naar het campagneteam van de Amerikaanse president. Het geld zou langs een energiebedrijf van het duo in Florida zijn gegaan.

Lev Parnas en Igor Fruman zouden Trumps advocaat Rudy Giuliani daarnaast hebben geholpen met het verzamelen van bewijs in de zaak tegen Joe Biden, de politieke rivaal van Trump. Zo zou Parnas bij ontmoetingen tussen Giuliani en de inmiddels opgestapte VS-afgezant van Oekraïne Kurt Volker hebben gezeten om de zaak te bespreken. Giuliani zei deze zomer dat Fruman en Parnas zijn cliënten waren.

In dezelfde rechtszaak, die donderdag van start gaat, zijn ook de Oekraïener Andrey Kukushkin en de Amerikaan David Correia gedagvaard. Het is niet duidelijk welke rol zij hebben gespeeld.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdagavond dat hij zowel Parnas als Fruman nooit heeft ontmoet. Volgens de Oekraïense president zijn er vanuit de VS geen verzoeken binnengekomen om eventuele documenten te overhandigen.

Ook Trump kwam later met een verklaring waarin hij zei dat hij het tweetal niet kent, "ook al zijn er foto's van hen met Giuliani". Laatstgenoemde is de persoonlijke advocaat van Trump, die los van de regering opereert namens de president. Giuliani is Republikein en was in het verleden burgemeester van New York.

Energieminister Perry gedagvaard in onderzoek Democraten naar Trump

De zoon van Biden zou bij een corrupt bedrijf hebben gewerkt in Oekraïne. Trump besprak de zaak met Zelensky in een telefoongesprek en wordt ervan beschuldigt voor miljoenen dollars aan steun voor Oekraïne tijdelijk te hebben achtergehouden als drukmiddel om belastende informatie te krijgen over Bidens zoon.

Het telefoongesprek werd onthuld door een klokkenluider binnen de inlichtingendiensten, waarna de Democraten een vooronderzoek startten naar een eventuele afzetting van Trump. Zij vinden dat hij zijn politieke macht heeft misbruikt.

De Democraten willen inmiddels ook documenten overhandigd krijgen van energieminister Rick Perry. Hij was bij de inauguratie van Zelensky.

Perry is gedagvaard omdat "recent, publieke rapporten vragen hebben opgeroepen over Perry's rol bij het omstreden telefoongesprek tussen Trump en Zelensky".