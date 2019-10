Een recent ontslagen nationaal veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump schrijft een boek over zijn werkzame periode onder Trump, melden meerdere Amerikaanse media, waaronder Axios.

John Bolton werd op 10 september ontslagen door de president, die aangaf dat de meningen van Bolton "door niemand in de regering worden gedeeld".

Dat hij heeft besloten om een boek te schrijven, komt niet volledig uit de lucht vallen. In 2007 publiceerde Bolton al eens een boek over de regering van toenmalig president George Bush.

De ontslagen veiligheidsadviseur gaat in zee met de Amerikaanse uitgever Javelin, dat eerder al samenwerkte met voormalig FBI-directeur James Comey en ex-communicatiemedewerker Cliff Sims toen zij kritische boeken schreven.

Onduidelijk of Bolton gaat schrijven over klokkenluiderskwestie

Trump ligt onder vuur in de Verenigde Staten. De Democraten zijn een vooronderzoek gestart naar de procedure voor een mogelijke afzetting van de president.

De politici zijn van mening dat Trump misbruik van zijn politieke macht heeft gemaakt, toen hij zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky vroeg onderzoek te doen naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter.

Het bedrijf van de zoon van Biden zou zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie in het Oost-Europese land. Het telefoongesprek werd door een klokkenluider onthuld.

Of Bolton over het telefoongesprek gaat schrijven, is niet bekend. Hij onthield zich van commentaar tegenover Amerikaanse media. Eerder zei Bolton dat hij het zichzelf verbiedt om specifieke informatie vrij te geven over zijn tijd in het Witte Huis.