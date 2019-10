Internationale donors hebben bijna 14 miljard euro toegezegd voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria, zegt de Franse president Emmanuel Macron donderdag tijdens de slotdag van een tweedaagse campagne in Lyon van The Global Fund.

De internationale organisatie The Global Fund on the Fight Against Aids, Tuberculosis and Malaria, kortweg The Global Fund, zorgt sinds 2002 voor wereldwijde financiële ondersteuning van preventie en behandeling van aids, tuberculose (tbc) en malaria.

Elke drie jaar vraagt de organisatie aan grote donorlanden om een bijdrage te leveren. Woensdag is de bijeenkomst begonnen in aanwezigheid van diverse Afrikaanse presidenten, miljardair en Microsoft-oprichter Bill Gates en U2-zanger Bono.

In 2016 werd nog ongeveer 12 miljard euro opgehaald, maar The Global Fund heeft maandenlang bij de diverse landen gelobbyd om het gedrag deze keer met minstens 15 procent te verhogen, en dat is gelukt.

Met dit bedrag kunnen volgens de organisatie zestien miljoen levens worden gered. Ook kan worden voorkomen dat nog eens 234 miljoen mensen besmet raken. Hiermee is de wereld weer op weg om de doelen te halen die de Verenigde Naties heeft gesteld om de wereld binnen tien jaar te ontdoen van hiv/aids, tuberculose en malaria.

Het bedrag is opgehaald bij grote donorlanden als de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ook de Bill Gates Foundation en One Campaign van Bono hebben een bijdrage gegeven.

Nederland geeft minder

Michael Kensenhuis, lobbyist van het Aidsfonds is blij met het bedrag van bijna 14 miljard euro, maar heeft toch een dubbel gevoel, zo zegt hij tegen NU.nl. "We zitten niet in de organisatie van The Global Fund, maar we zijn wel heel erg bezig geweest om ook de bijdrage van Nederland te verhogen. Ons land is nu een van de weinige die minder heeft gegeven." Gaf de Nederlandse regering in 2016 nog 166 miljoen euro, dit jaar is dat 156 miljoen euro.

Een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkent dat de Nederlandse bijdrage is gedaald. Maar hij nuanceert dat door te zeggen dat er is besloten om het bedrag van 10 miljoen euro te stoppen dat drie jaar geleden in de Tweede Kamer per amendement is toegevoegd. Volgens de woordvoerder is het overgebleven bedrag van 156 miljoen euro alsnog een heel grote bijdrage, maar het ministerie wilde ook een signaal geven aan de landen die geld krijgen. Die moeten ervoor zorgen dat ze niet afhankelijk worden van The Global Fund.

De woordvoerder zegt erbij dat Nederland de zaak niet traineert en dat we als land sinds 2002 een sterke supporter zijn geweest van The Global Fund en in totaal meer dan 1 miljard euro hebben geschonken. Hij voegt eraan toe dat dit bij lange na niet het enige is dat het ministerie doet. Er is een budget van 430 miljoen euro beschikbaar voor onder meer aidsbestrijding en de strijd voor seksuele rechten.

De woordvoerder van het Aidsfonds blijft het teleurstellend vinden en roept de Tweede Kamer dan ook op om mogelijkheden te zoeken om de Nederlandse bijdrage aan The Global Fund, net als de andere donorlanden, alsnog te verhogen.