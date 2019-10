De Roemeense sociaaldemocratische regering van premier Viorica Dancila is donderdag gevallen nadat het parlement instemde met een motie van wantrouwen.

Volgens de oppositie was dit de enige manier om snel uit de crisis te komen en de weg vrij te maken voor snelle algemene verkiezingen. "We hebben voorkomen dat de sociaaldemocratische partij Roemenië pijn doet", zei Ludovic Orban, de leider van de liberale oppositiepartij, na de stemming.

De politieke crisis in Roemenië begon in mei, toen de sociaaldemocraten slechte zaken deden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. In augustus trok een coalitiepartner de steun in, waardoor de regering in politiek opzicht praktisch verlamd raakte.

De president van Roemenië, Klaus Iohannis, zal naar verwachting volgende week met partijen in gesprek gaan over het vormen van een nieuwe regering.

Al langer onrustig in Roemenië

Het is al langer onrustig in Roemenië. In juli gingen duizenden Roemenen de straat op na de moord op een vijftienjarig meisje. Zij werd ontvoerd en uiteindelijk gedood, terwijl ze de politie meerdere keren had gebeld om te zeggen dat ze werd vastgehouden.

Pas negentien uur na haar ontvoering vielen agenten de woning van een 65-jarige automonteur in de zuidelijke stad Caracal binnen, waar ze menselijke resten aantroffen. De Roemeense minister van Binnenlandse Zaken, Nicolae Moga, stapte op vanwege de affaire.